In Brasilien holt Jannik Schaufler mit der Staffel den WM-Titel

Unmittelbar nach dem letzten Rennen der Triathlon-Bundesliga in Hannover ist Jannik Schaufler nach Brasilien geflogen. Dort startete der Weingartener bei der Universitätsweltmeisterschaft. Nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und einem Lauf über fünf Kilometer musste sich Schaufler mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Besser lief es in der Staffel.

In der Bundesliga ist Jannik Schaufler mit dem Hylo Team Saar deutscher Vizemeister geworden. Der Titelverteidiger musste sich nur dem neuen deutschen Meister TV Buschhütten geschlagen geben. „Ich habe mir durch meinen Start beim mit viel Pech gesegneten finalen Teamrennen den dritten Platz in der Einzelwertung gesichert“, teilte Schaufler mit. „Das war ein versöhnlicher Abschluss für mich.“

Anschließend ging es für Schaufler zum ersten Mal nach Südamerika. „Lokale Gepflogenheiten und vor allem die Nahrungsaufnahme erfüllten mich bereits im Vorfeld mit Sorge“, meinte Schaufler. Aber alles funktionierte, der 25-Jährige fühlte sich wohl, als es an die Startlinie ging. Auf der Schwimmstrecke behauptete sich der Weingartener unter den Top 5. Nach 10:38 Minuten kam er aus dem Wasser. Auf der Radstrecke (27:13 Minuten) versuchte es Schaufler mit einigen Attacken, schaffte es aber nicht, eine größere Lücke zu seinen Konkurrenten zu reißen.

Einen Kilometer vor dem Ziel war Schaufler schließlich Teil einer vier Mann großen Gruppe. „Ich wollte früh die Entscheidung suchen, merkte allerdings schnell, dass mein Körper in den schwülen Bedingungen streikte, sobald ich einen Gang hochschalten wollte“, sagte Schaufler. So wurde er nach einer Laufzeit von 15:15 Minuten auf den abschließenden fünf Kilometern Vierter. „Undankbar“, meinte Schaufler nach einer Gesamtzeit von 53:46 Minuten. „Letztlich habe ich das Rennen lange angeführt.“ Neuer Universitätsweltmeister ist der Brasilianer Antonio Bravo Neto (53:35 Minuten), Zweiter wurde der US-Amerikaner Darr Smith (53:35) vor dem Schweizer Fabian Meeusen (53:39).

Für Schaufler gab es in Brasilien aber noch einen versöhnlichen Abschluss. In der Mixedstaffel startete der Deutsche an Position eins und hatte in Bravo Neto, Smith und Meeusen die gleichen Konkurrenten wie einen Tag zuvor. „Ich fand einen tollen Rhythmus und konnte ein im Vergleich zum Vortag deutlich höheres Tempo anschlagen“, fasste Schaufler sein Staffelrennen zusammen. Der 25-Jährige distanzierte seine Mitstreiter und legte damit den Grundstein für den deutschen Erfolg. Mit Céline Kaiser, Wilhelm Hirsch und Bianca Bogen gewann Schaufler das Staffelrennen. „Das ist mein erster internationaler Titel“, freute sich Schaufler. „Ich bin FISU Weltmeister!“ Die FISU ist der internationale Hochschulsportverband.