Improtheater in der Linse prickelt nicht

Das Alternativprogramm zum Kehraus am Faschingsdienstag: Die Fasnets-Impro-Show in der Linse. Leider aber haben die fünf Theatersportler unter der Ägide von Spielleiterin Miri Kessel nicht so richtig gezündet. Und es war, als hätte sich beim potentiellen Publikum schon rumgesprochen, dass die Tagesform der Improshnikovs ein launenhaftes Wesen ist. Nur 60 zahlende Gäste fanden nämlich den Weg in den Großen Saal der Linse.

Johanna und Nuria sind offenbar Ulmer Kollegen aus der Theatersportszene, Claudius hat sich von Friedrichshafen nach Weingarten locken lassen, vom bekannten Improshnikov-Team sind zur Fasnets-Ausgabe nur Walter und Britta am Start. Dafür aber sitzt – sozusagen als sichere Bank- ein stets verlässlicher Uwe Rodi am Klavier. „Die Showband“, wie Moderatorin Kessel ihn ankündigt. Und um es gleich vorab zu sagen: Rodi ist der beste Mann auf der Bühne. Ganz gleich, welches Genre den Theaterspielern aus dem Zuschauerraum zugerufen wird, egal welche Spitzfindigkeiten sich die Spielleiterin ausdenkt: Rodi liefert präzise und auf den Punkt die jeweils passende Melodie, zur Tierdoku wie zur Pilcher-Schmonzette.

Ja, stimmt, die Show steht und fällt natürlich mit der Energie aus dem Publikum. Wie immer bei Live-Veranstaltungen. Aber eigentlich sollte Improvisationstheater unterhaltsam sein, im besten Fall prickeln. Mit Theaterspielern, die nie wissen, was sie als nächstes spielen werden, sondern nur, dass sie spielen. Mit Verve und Witz und Einfallsreichtum. Die Szenen, Geschichten, Charaktere gibt im Improshnikov-Team Spielleiterin Miri Kessel vor. Unterstützt wird sie dabei mit Stichworten aus dem Publikum. So entsteht zu Anfang gleich eine Schnips-Geschichte zum Thema „Das letzte Kind zieht aus“, bei denen die Spieler auf Fingerschnipsen hin die Sprechrolle wechseln, dabei aber nie den Faden verlieren dürfen.

Und damit es auch richtig hart wird, sind die Worte „und“ sowie die Artikel „der, die, das“ verboten. Und leider zeichnet dabei schon ab, was sich die restlichen 90 Minuten manifestiert: es fühlt sich an, als sei man auf einer Party gelandet, auf der jemand Valium in die Bowle gekippt und anschließend die Konfettibombe, das DJ Equipment und den schönsten Mann entführt hat. Lahm.

Zugegebenermaßen hat Britta Lutz ein paar Highlights. Und dass auch Jene singen, die sonst nicht einmal in der heimischen Dusche einen Ton treffen, das rührt beinahe an. Aber der Ausflug in den Zoo ist lasch, vom Blind Date mit allen drei Damen und Kuss-Double Walter Metzger bleibt lediglich der Spruch „Wer will schon einen Zombie küssen?“ haften. Die Darstellung einer rasanten Sturzgeburt in der Ravensburger Bachstraße macht ein bisschen Hoffnung aber anstatt eines fulminanten Finales läuft der Abend in einem passablen Bollywood-Song aus.

Wie gesagt: tragisch und traurig. Für die wenigen Zuschauer aber bestimmt auch für die Schauspieler. Denn dass sie’s beherrschen, das spontane, spritzige Improtheaterspielen, das haben sie schon so manches Mal bewiesen.