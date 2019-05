Improshnikov spielen „Ihr Ding“

Improshnikov spielen am Blutfreitag, 31. Mai, um 20 Uhr eine „Rossbollen-Impro“ im Kulturzentrum Linse. Laut Konzertankündigung geht folgender Auftrag an das Publikum: „Bringen Sie Ihr Ding mit! Die Akteure von Improshnikov werden Ihre Gegenstände nutzen, um aus dem Nichts schillernde Szenen entstehen zu lassen.“ Die Besucher haben diesmal also die Chance, nicht nur mit Vorschlägen ins Geschehen auf der Bühne einzugreifen, sonder sogat mit x-beliebigen Gegenständen von zu Hause: Kochlöffel, Kaugummi-Automat, Blumenvase, Beamer (mit oder ohne Scotty), Hamsterkäfig (bitte ohne Hamster), Luftmatratze und und und … Die Akteure von Improshnikov werden mit den Gegenständen aus dem Publikum Szenen entstehen lassen, und am Ende wird der originellste Gegenstand mit einem zumindest ideell wertvollen Preis belohnt. Es spielen Miri Kessel, Britta Lutz, Till Maurer, Walter Metzger und die Improshnikov-Big Band Uwe Rodi. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 12 Euro. Tickets gibt’s direkt in der Linse und unter www. kulturzentrum-linse.de im Internet.