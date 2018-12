Improshnikov lädt zum Jahrsabschluss

Improshnikov bringen ihre Jahresabschluss-Improshow am Samstag, 29. Dezember, in die Linse nach Weingarten. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

In der Anküdnigung zur Show schreiben die Veranstalter. „Das Jingle-Bell ist schon fast verklungen, Onkel Klaus liegt im Colarausch schnarchend unterm Christbaum und endlich kann man die Weihnachtsgeschenke wieder umtauschen und sich was Gescheites kaufen. Alles in allem kann man sagen, ja wir sind nochmal davon gekommen. Und doch schleicht sich immer wieder kurz dieses Grübeln ein, was war, was wird sein? Das eine Jahr geht, das andere kommt. Werde ich nächstes Jahr endlich meine Energiewende hinbekommen und 3, 4, 5, 20 Kilo abnehmen, damit wenigstens das Schlimmste weg ist? Werden wir endlich die versprochene zweistellige Inflation kriegen, damit ich mal von meinen Schulden runter komme? All das und noch so manches andere wird Improshnikov auf der Bühne thematisieren. Vielleicht werden sie keine Antworten finden, aber immerhin können sie dann danach mit dem Gefühl rausgehen, gut, dass wir mal darüber geredet, nein, darüber gelacht haben.“

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Der Kartenvorverkauf ist täglich ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Linse und unter www.kulturzentrum-linse.de im Internet. Unter www.improshnikov.de gibt es weitere Infos.