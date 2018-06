Immer mehr Kinder begehen Straftaten

In Weingarten begehen immer mehr Kinder Straftaten. Gerade Kinder (bis 14 Jahre alt) und Heranwachsende (18 bis 21 Jahre alt) sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich häufiger straffällig geworden. So stieg die Zahl der Straftaten von Kindern von 15 auf 27 Fälle an. Das geht aus dem aktuellen Polizeibericht für das Jahr 2015 hervor, den der Weingartener Revierleiter Harald Wanner am Montag dem Gemeinderat präsentierte. Derweil macht sich die gestiegene Zahl der Asylbewerber in der Stadt in der Statistik bemerkbar. „Es gibt eine Steigerung der Tatverdächtigen, aber die steht in keinem Verhältnis zum Gesamtzuwachs der Flüchtlinge in der Region“, sagte Wanner.

Ganz konkret gab es 2015 in Weingarten 56 Delikte mit Asylbewerbern als Tatverdächtige. In 2014 waren es 29, in 2013 waren es 12. Die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen – Flüchtlinge nicht eingerechnet – stieg von 130 (2013) über 181 (2014) auf 238 in 2015. „Damit liegen wir im Landkreistrend mit 31 Prozent nicht deutscher Tatverdächtiger“, erklärte Wanner. Der Blick auf die straffällig gewordenen Flüchtlinge in den anderen Landkreisen zeigt in absoluten Zahlen: Der Landkreis Ravensburg liegt im Mittelfeld, allerdings müssen dabei natürlich Fläche, Bevölkerung und die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge berücksichtigt werden. Im Landkreis Sigmaringen wurden 2015 234 Flüchtlinge straffällig, im Bodenseekreis waren es 390, im Landkreis Konstanz waren es 1853.

Beim Blick auf die Straftaten von Personen, die jünger als 21 Jahre alt sind, fällt vor allem auf: Im Vergleich zum Vorjahr (15) hat es im Jahr 2015 deutlich mehr Taten von Kindern gegeben (27). Warum, kann sich auch Revierleiter Wanner nicht erklären. Fakt ist: Kinder begehen vermehrt Ladendiebstähle und fahren Schwarz. Besonders Letzteres kann sich aber auch durch schärfere Kontrollen erhöht haben. Dagegen nahm die Zahl der jugendlichen Straftäter (15 bis 18 Jahre alt) minimal ab: 2014 waren es 69, 2015 waren es 68. Genauso wie bei den Heranwachsenden begehen sie viele Straftaten im Zusammenhang mit Drogen. Die Heranwachsenden Straffälligen (88 im Vergleich zu 54 in 2014) fahren zudem vermehrt unter Drogeneinfluss Auto. Insgesamt stieg die Zahl der jungen Tatverdächtigen unter 21 in Weingarten von 136 auf 183. Im Landkreis gab es ebenfalls eine Steigerung, prozentual allerdings nicht so deutlich. In diesem Zusammenhang stiegen in Weingarten auch die Rauschgiftdelikte (101 zu 97 im Jahr 2014) an. Gleiches gilt für die Sexualdelikte (22 zu 17).

Aufklärungsquote bei 60 Prozent

Alles in allem wurden im vergangenen Jahr in Weingarten 1544 Straftaten begangen – und damit 61 weniger als im Jahr 2014. Damit liegt Weingarten im Landkreis-Trend. Hier sanken die Zahlen von 14959 auf 13445. Die Aufklärungsquote liegt in Stadt wie Landkreis bei rund 60 Prozent. Beim Blick auf die Art der Straftaten gibt es auch eine klare Tendenz. „Der Diebstahl spielt nach wie vor die größte Rolle“, erklärte Wanner. 365 einfache und 192 schwere Diebstähle wurden 2015 verzeichnet. Und dennoch: Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Diebstähle deutlich zurück – 416 einfache und 264 schwere Diebstähle gab es in 2014.

Aktuelle Einbruchsserie

„In Weingarten war es im vergangenen Jahr schön. Aber wir hatten schlichtweg Glück“, erklärte Wanner. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Serie an versuchten Wohnungseinbrüchen wird das deutlich. Gab es in 2015 nur 14 Wohnungseinbrüche, sind es im laufenden Jahr bereits 31 Versuche, wovon allerdings nur zwei Erfolg hatten. „Das bewegt uns seit einigen Wochen wieder stärker. Die Täter hatten es offensichtlich auf das schnelle Geld abgesehen. Sie sind zickzackförmig durch das Wohngebiet gelaufen, haben immer das gleiche Werkzeug benutzt und es bei den Reihenhäusern an jeder Tür probiert“, sagte Wanner. Gegen diese Art von Einbrüchen mit recht einfachen Werkzeugen würden schon abgeschlossene Türen und geschlossene Fenster helfen.

Etwas besorgniserregend ist die Zahl der Körperverletzungen. Die einfachen Delikte stiegen von 117 (2014) auf 131 an. Dagegen sanken die schweren Körperverletzungen von 37 auf 34 Fälle. „Das verteilt sich auf das gesamte Stadtgebiet und geschieht meist im familiären Umfeld“, erklärte Wanner. Ausnahme dabei: Die Anzeigen rund um die Kindertagesstätte Kindernest – drei Erzieherinnen wurden wegen des Verdachts auf Körperverletzung entlassen – massieren sich an einem Ort. Außerdem gab es mehrere Körperverletzungen direkt beim Polizeirevier, „da die Gewalt gegen Polizeibeamte zunimmt“, so Wanner.

Derweil nahm die Zahl der Sachbeschädigungen (207 zu 155) und der Roheitsdelikte (230 zu 200) im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. „Gewalt ist jung und überwiegend männlich“, sagte Wanner hinsichtlich der Täter. Hochgerechnet auf 100000 Einwohner liegt Weingarten bei städtischen Roheitsdelikten mit 963 Fällen im Mittelfeld. An der Spitze steht Sigmaringen mit 1479 vor Ravensburg (1354) und Leutkirch (1182).