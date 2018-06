Immer an den Grenzen der Musik

Die Bühne des Kuko ist weiträumig mit Verstärkern und Lautsprechern besetzt, rot und blau leuchten die horizontal angeordneten Riesentrichter, die entfernt an Orgelpfeifen erinnern. Der massige Spieltisch der „International Touring Organ“ von Cameron Carpenter steht auf einem großen Extra-Podest davor. Schnell sammelt sich hier eine Menschentraube, um dieses Unikat eines digitalen Instruments aus der Nähe zu sehen. Dass der „artist in residence“ des Bodenseefestivals in Weingarten als Solist mit seiner Tourneeorgel gastiert und ein fast ausschließlich klassisches Programm spielt, lässt viele kommen, die sonst nicht so viel mit E-Musik am Hut haben.

Von der Orgel besessen

Cameron Carpenter, der 36-jährige amerikanische Virtuose mit der Punk-Frisur kommt zunächst in Nadelstreifenhose und passender Weste auf die Bühne. Seinen durchtrainierten Körper, den er unter anderem einer Ballettausbildung verdankt, sieht man nun die kommenden anderthalb Stunden lang nur von hinten. Denn dieser von der Orgel geradezu besessene Musiker hat sein Lieblingsinstrument in den Konzertsaal versetzt, um das, was man in einer Kirche nie zu sehen bekommt – nämlich die Hand-, Arm- und Beinarbeit des Organisten – dem Zuhörer zu zeigen.

Das Konzertprogramm wirkt schon beim Lesen wie eine Achterbahnfahrt: Wagner, Bach, Piazzolla, Bach, Skrjabin, Bernstein, Vierne, Carpenter, Bach. Alles außer den Bach-Werken hat Carpenter selbst für die Orgel arrangiert. Der erste Streich ist ein großer Theaterdonner um das Motiv aus Wagners „Meistersingern“, in dem weniger die musikalische, sondern die Phonkapazität den Sieg davonträgt. Ein wenig Erholung fürs Ohr bietet ein „Contrapunctus“ aus der "Kunst der Fuge" von Bach. Sofort überzeugt hingegen ist das Ohr von Piazzollas „Oblivion“, das Carpenter ganz sanft angeht, mit einem Register, das dem klagend gedehnten Bandoneón nahe kommt und mit wuchtigen Bassakzenten zum Schluss. In Bachs „Präludium und Fuge h-moll“ beweist er, dass er auch die meditativen Sequenzen und die Stimmen der Fuge wunderbar herauszuarbeiten vermag. Weniger gelingt das mit Skrjabin, dessen Klaviersonate Nr. 4 Fis-Dur op. 30 erst kaum wahrnehmbar leise und überdehnt anhebt und dann in einem Wahnsinnstastendonner und akrobatischer Fußarbeit musikalisch geradezu absäuft.

Er legt sich in den Rhythmus

Nach der Pause, nun erscheint Carpenter ganz in Schwarz, spielt er Leonard Bernsteins Ouvertüre zu „Candide“ ein Schaustück mit allen möglichen Registern, Glockenspiel und dumpfem Tamtam, das ein wenig an Kirmesorgeln gemahnt und im Kontrast steht zu Louis Viernes „Naïades“, einem silbrig zarten spätimpressionistischen Stück. Großartig bleiben allerdings die dann folgenden „Drei Improvisationen über Gershwin-Motive“ von Cameron Carpenter und das letzte Bach-Stück, die „Passacaglia und Fuge für Orgel c-moll, BWV 582“ in Erinnerung. In den Improvisationen wirkt Carpenter endlich ganz frei, mal behandelt er die Orgel wie ein Perkussionsinstrument, mal hüpfen seine Finger tänzerisch über die fünf Tastaturen oder legt sich in den Rhythmus und lässt zum Schluss die Bässe fast drohend brummen. Bachs Werk hätte man schwerlich besser spielen können, so rein im Ton, so klar ausgearbeitet und schönl kam die Passacaglia daher.

Carpenter erntete rasenden Jubel, Beifall, Trampeln und Begeisterung und gab dafür drei fulminante Zugaben: ein Bach, ein Ragtime und noch ein kleiner musikalischer Joke, viel mehr als erhofft.