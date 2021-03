Imam wird deutlich: „Rassismus ist ein Problem in Deutschland“

Islam gegen Rassismus

Passend zu den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ bietet die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Weingarten am Mittwoch, 24. März, um 18 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Islam gegen Rassismus“ an. Neben Imam Wajahat Ahmad werden Redner einen kleinen Impulsvortrag über das Thema Rassismus abhalten. Das sind: Die Integrationsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen Natascha Garvin, Pfarrer Ralf Brennecke, seit 2019 Geschäftsführer des Diakonischen Werkes in Oberschwaben, und Sven Pahl, Kommunaler Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragter in Weingarten. Da die Veranstaltung Online über „Zoom“ stattfindet, bedarf es einer Anmeldung per E-Mail an: weingarten@ahmadiyya.email

„Renaissance des tatsächlichen Islam“

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) gibt es seit 1990 in Weingarten und hat insgesamt 180 Mitglieder, welche von Friedrichshafen bis Biberach verteilt sind, wobei sich die Mehrheit in Weingarten befindet. Weltweit hat die Gemeinde nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Mitglieder in 204 Ländern und bezeichnet sich selbst als die weltweit größte Gemeinschaft unter den organisierten Muslimen. In den einzelnen islamischen Staaten ist sie dennoch eine Minderheit. Ihr Hauptsitz befindet sich aktuell in London. In Deutschland gibt es rund 50 000 Mitglieder. Unter dem Vorsitz des Kalifen, der auf demokratische Art gewählt wird, steht die AMJ nach eigener Aussage für die ursprünglichen Werte des Islam: Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, absolute Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit von Frau und Mann, Trennung von Religion und Staat, Beendigung gewalttätiger Aktionen im Namen der Religion sowie die Menschenrechte, wie sie im Koran festgelegt worden sind. Wichtig ist der AMJ, dass die Gemeinde keine Abspaltung innerhalb des Islam ist. Vielmehr bezeichnen sie sich als „Renaissance des tatsächlichen Islam“. Wajahat Ahmad ist seit 2017 islamischer Theologe der AMJ. Er hat sein siebenjähriges Theologie-Studium in der eigens von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde initiierten Schule im südhesssische Riedstadt abgeschlossen und betreut seitdem von Waldshut-Tiengen ausgehend, die Gemeinden Weingarten, Lörrach, Radolfzell, Donaueschingen und Waldshut. (sz)