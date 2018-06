Im zweiten Anlauf zum Klassenerhalt

Als die Handballerinnen des TV Weingarten Anfang Mai dieses Jahres zum Saisonabschluss bei der WSG Eningen/Pfullingen antraten, sollte es das vorerst letzte Spiel in der Handball-Oberliga sein – eigentlich. Denn der TVW war als Aufsteiger sportlich abgestiegen. Doch Weingarten hatte Glück. In den höheren Ligen gingen Vereine in den Konkurs oder verzichteten auf einen Aufstieg. Die Absteigerzahl der Oberliga reduzierte sich und Weingarten blieb in der höchsten Amateurliga.

„Die Freude war groß, jetzt gilt die volle Konzentration aber der neuen Saison“, sagt Weingartens Teammanager Karim Doghmane. Der knappe Klassenerhalt ist Geschichte, denn längst sind wieder neue Probleme in den Vordergrund gerückt. Der Kader des TV Weingarten ist sehr dünn besetzt. Eine Ausnahme bildet die Torhüterposition. Neben Jeanette Pfahl und Nicole Spänle kehrt Andrea Rönsch ins Team zurück. Außerdem ist die junge Sofia Geiß, der einzige Neuzugang des Sommers, ebenfalls Torhüterin. „Der Konkurrenzkampf im Tor ist groß. Alle vier werden nicht spielen können“, so Doghmane.

Diese Personalsituation würden sich die Verantwortlichen auch auf den Feldpositionen wünschen. Nur neun Spielerinnen stehen für sechs freie Stellen zur Verfügung. TVW-Trainer Alexander Brändlin hat dazu eine klare Meinung: „Der Kader ist aus meiner Sicht zu klein.“ Zwar sei „die Besetzung im Kern gut, danach wird es aber schwierig“. Dass Ausfälle von Leistungsträgerinnen wie etwa Martina Müller oder Annika Duttle nicht kompensiert werden können, ist ein leidiges Thema beim TVW. „Ergänzungen wären quantitativ und gerade qualitativ notwendig. Aber das liegt nicht in meinen Händen, sondern bei der sportlichen Leitung“, hadert Brändlin.

Einem Neuzugang stehen fünf Abgänge gegenüber. Krisztina Kalla, die erst letzten Winter zum Verein kam, erschien nicht wie vereinbart zum Trainingsauftakt. Die Verantwortlichen entschieden, auf die Spielerin zu verzichten. Tamara Stieger (die SZ berichtete: „Tamara Stieger wagt den Sprung in die Erste Liga“, 30. August) und Farina Fichtner kehrten Weingarten auf eigenen Wunsch den Rücken. „Beide hatten einen schweren Stand. Sie hatten gute Ansätze, haben sich aber schwergetan“, sagt Doghmane. Auch Nicola Mayer-Rosa (Auslandsaufenthalt) und Michaela Blech (persönliche Gründe) stehen nicht zur Verfügung.

Weingartens Trainer ist in seinem zweiten Jahr zum Improvisieren gezwungen. „Wir werden versuchen, Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen“, sagt Brändlin. So haben Tabea Brielmann und Rebecca Hilebrand schon im Jahr zuvor Oberliga-Luft geschnuppert.

Trotz der angespannten Personalsituation blickt man in Weingarten mit Optimismus auf das zweite Jahr in der vierthöchsten Spielklasse. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Uns fehlt nur die Cleverness“, meint Brändlin. Der Trainer will künftig mehr Wert auf die Defensive legen. „Spiele gewinnt man über die Abwehr“, sagt er. Um im zweiten Oberliga-Jahr höhere Ansprüche zu stellen, fehlt der Mannschaft jedoch Qualität und Tiefe. „Das Ziel“, so Alexander Brändlin, „kann nur Klassenerhalt heißen.“

Am Sonntag steht im Pokal bei Ebersbach/Bünzwangen das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Die Oberliga startet dann am 16. September mit einem Auswärtsspiel in Allensbach.

Der Kader des TVW: Tor: Sofia Geiß, Jeanette Pfahl, Andrea Rönsch, Nicole Spänle. Feld: Rosi Belz, Ines Donath, Annika Duttle, Yvonne Hauck, Barbara Koch, Martina Müller, Stefanie Raaf, Ines Wiest, Kathrin Zang. Zugang: Sofia Geiß. Abgänge: Michaela Blech (pausiert), Farina Fichtner, Krisztina Kalla (beide unbekannt), Nicola Mayer-Rosa (Ausland), Tamara Stieger (HC BW Feldkirch).