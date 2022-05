Im Lauratal in Weingarten wimmelte es von Radlern und Fußgängern

Das wechselhafte Wetter am vergangenen Wochenende hat am Samstag weniger Radfahrer, Inlinefahrer und Co. auf die Laurastraße in Weingarten gezogen als erhofft. Das Lauratal war vom Weingartener Ortsausgang bis nach Schlier für Autos gesperrt gewesen. Ein Aktionsbündnis wollte damit für mehr Rücksicht auf Radler und Fußgänger werben. Es war die zweite Veranstaltung dieser Art.

„Am Samstag hat immerhin eine größere Gruppe die Sundowner-Radtour genutzt, als es trocken war. Trotz des unsteten Wetters waren Radler und Wanderer den ganzen Tag über auf der Laurastraße unterwegs“, sagte Hermine Städele (Grüne), Organisatorin des Projekts.

Der Sonntag sei dann noch ein voller Erfolg gewesen. An vielen Stellen entlang der Straße hätten die Radler und Fußgänger eine Picknick-Decke ausgeworfen. Städele: „Zeitweise parkten mehr als 50 Autos an unserem Infostand. Familien haben das Quatschmobil des Jugendhauses ausgiebig genutzt.“ Die Leihräder der TWS und das BUND-Lastenrad seien gern und viel zur Probe gefahren worden. Man habe die Veranstaltung sogar um zwei Stunden verlängert, weil sie so gut angenommen worden sei. Es wird in diesem Jahr noch zwei weitere autofreie Wochenenden im Lauratal im Juni und im Septemer geben.