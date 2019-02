Im Kornhaus soll eine Brauerei entstehen

Reichlich Grund zu Feiern hatten die Weingartener Narren am Gumpigen Donnerstag auch bei der traditionellen Bürgerversammlung im Gemeindesaal St. Martin. So war nicht nur, wie zu erwarten, kurz zuvor der Rathaussturm geglückt. Auch ein Geburtstagskind, ein beachtliches Jubiläum sowie zwei neue Ehrennarren konnten gebührend gefeiert werden. Doch bei all der ausgelassenen Stimmung schwangen auch einige ernstere Themen mit.

So hatte sich die Frauengruppe um Margret Welsch in diesem Jahr das Thema Europäische Union (EU) herausgesucht. In blauen Glitzerkostümen, mit gleichfarbigen Perücken, die eher an gefärbte Putzlappen erinnerten, und gelben Sternen auf dem Kopf, sangen sie der EU gleich eine Vielzahl an Ständchen und nahmen die mehr als 200 Narren im Saal mit. „Wir sind offen für alle, für ein vereintes Europa. EU, wir lieben dich. Und nicht nur den Europapark“, sangen sie, oder aber: „Wir zeigen Flagge für Europa.“ Europa sei aktuell am Allerwertesten und auf eben jenen hatten die Damen dann auch Aufkleber, auf denen stand: „Europa rettet uns den Arsch.“

Daher brauche es Retter, wie sie, aber auch Hinz und Kunz. Wenn es so weiter gehe, werde es die Demokratie künftig nur noch im Spieleland geben, daher forderten die starken Frauen: „Die Zeit des wegducken ist vorbei. Kommt aus euren Löchern und bekennt Euch zu diesem wunderbaren Kontinent. Kommt in die Gänge und die Pushen und stellt euch gegen Hetzerei.“

Etwas weniger politisch, aber mindestens genauso unterhaltsam ging es bei der Laudatio von Martin Hipp, Vizepräsident des Mostclubs, zu. Er feierte nicht nur seinen Club für die 111 Jahre Bestehen, sonder ehrte auch Milka-Vize Egon Streicher. Er habe es bei der Narrenverbrüderung im vergangenen Jahr gekonnt die Plätzlerzunft eingelullt und unterwandert und es so geschafft, den Plätzlern ein weiss-blaues Rössle für den Narrensprung unterzujubeln. Hipp bezeichnete Streicher als „Intrigant allerhöchster Güte“, der sich nun auch noch als Erzkardinal beim Blutritt als Ehrengast geben wolle. Dafür gab es den Orden „Schlitzohr des Jahres“. Im Gegenzug bot Streicher an, künftig den Vorsitz des Mostclubs zu übernehmen und damit die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden Jürgen Hohl anzutreten.

Soweit sind Kurt Rief und Elke Obser noch nicht. Wegen ihrer Verdienste um die Plätzlerzunft wurden sie mit den Ehrenkappen ausgezeichnet. „Ihr seid ja gut in der Integration. Ihr habt es echt geschafft, mich nach Weingarten einzubeziehen“, sagte die freie Fotografin Obser, die gebürtig aus Ravensburg stammt. Und auch Schlössenarr und Reimemeister Chrissi Blank wurde von den Narren im Saal gefeiert. Einerseits hatte er Geburtstag, wofür ihm der ganze Saal ein Ständchen sang. Außerdem verstand er es, mit seinen Ausführungen die unruhige Narrengruppe zum Zuhören zu bringen. So reimte er über das Kornhaus, welches ja eigentlich für die Plätzler vorgesehen sei, der Mostclub aber ein 111 Euro höheres Angebot abgegeben habe, um nach der Schließung des „Gasthaus zum kastrierten Stier“ eine neue Heimat für Götz von Berlichingen zu finden. Ferner werde Martin Hipp im Kornhaus eine Brauerei einrichten und Konventbier brauchen. Schließlich würden Most und Bier recht gut zusammenpassen.

Um dem Gaststätten-Sterben in Weingarten entgegen zu wirken, werde er auf dem Schuler-Areal den „Gasthof zum kleffenden Rüden“ gründen. Außerdem habe er einen Weg gefunden, die Kultur in Weingarten künftig auf ein neues Level zu hieven. Da die Stadtoberen meist ja ohnehin nur Märchen erzählen würden, werde bald Schneewittchen und die sieben Zwerge aufgeführt. In den Hauptrollen Verwaltungsdirektorin Sylvia Burg, die als Schneewittchen durch den Altdorfer Wald spaziert und von den sieben Zwergen Alexander Geiger, Kai Ginser, Daniel Gallasch, Rainer Beck, Ciprian Meyer, Marcus Schmid und Günther Staud vor den Hexen der Schwarzen Veri beschützt werden muss.

Des weiteren habe die Rutenfestkommission um Asyl gebeten, da man mit dem Besitzer des Bärengartens ja nicht mehr sprechen könne, so Blank. Da tat Rudi Hämmerle von der Milka zwar als „Fakenews“ ab, doch spätestens als es um den Stadtgarten als neuen Bärengarten ging, hatte Blank gewonnen.