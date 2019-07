Im heiteren Wettstreit mit den jubilierenden Vögeln

Für die traditionelle Juliserenade des Oberschwäbischen Kammerorchesters hatte Dirigent Marcus Hartmann ein Programm aus Werken vom Ende des 18. Jahrhunderts und vom Beginn des 19. Jahrhunderts ausgewählt. Und zwar von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen Schüler Johann Nepomuk Hummel. Während der eine als das früh verstorbene Genie schlechthin gilt, hat Hummel zwar zu seiner Zeit auch großes Ansehen erworben und stand sogar eine Weile lang in Konkurrenz zu Beethoven. Heute jedoch werden nur einige seiner zahlreichen Konzerte und Orchesterwerke aufgeführt.

Zuerst war Mozarts kurze Ouvertüre zur Oper „Die Hochzeit des Figaro“ von 1786 eine Aufwärmübung für das 32-köpfige Orchester, mit zwei Kontrabässen und einem großen Bläsersatz gut aufgestellt.

Dann kam das Herzstück und das Highlight des Abends mit dem virtuosen Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur WoO Nr. 1 von Johann Nepomuk Hummel aus dem Jahr 1803 und mit dem Solisten Hermann Ulmschneider. Nach einer längeren instrumentalen Introduktion setzte Ulmschneider die Trompete an und gab danach für die drei Sätze Allegro con spirito, Andante und Rondo die Erste Stimme nicht mehr her. Und das Orchester begleitete ihn auf freundlichste Art. Ein Kraftakt ist das Konzert und musikalisch gilt es hier, die unterschiedlichen Stimmungen differenziert und geistreich zu gestalten, während der vielen Verzierungen und Triller nicht den Faden zu verlieren und dabei den hier intendierten warmen Grundton der Trompete, die ja manchmal sehr metallisch und grell klingen kann, herauszuholen.

Im langen ersten Satz nutzte Ulmschneider dazu alle Gelegenheiten und bewies in den vielen, fast lehrstückhaften Passagen nicht nur eine beständige Präzision, sondern viel musikalisches Gestaltungsvermögen. Besonders im Andante und im federnd hingetupften Rondo, das wie ein leicht hüpfender Galopp daherkam, holte er an gesanglicher Dynamik alles aus seinem Instrument heraus. Und das Publikum bedachte dieses Solo mit langem herzlichen Applaus.

Zum Abschluss Mozarts Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 in vier Sätzen von 1788, in der die Bläser gleich zu Beginn des ersten Satzes Adagio-Allegro gut zusammenfanden. Der getragene erste Satz und das folgende Andante waren trotz schöner Melodiebögen ein wenig lang, aber offenbar animierte gerade dies zunächst eine einzelne Amsel zum abendlichen Gesang.

Und je mehr der Satz fortschritt und je mehr Bläser sich dazu gesellten, desto mehr Vögel fielen nach und nach ein und gaben ihre Stimmen dazu, und aus den prächtigen hohen Bäumen im Basilikahof jubilierte es plötzlich von überall her, so als wollten alle mitsprechen und auch ein paar Sätze beisteuern in ihrer schönen Sprache. Ja, manchmal braucht es nur wenig, um einem einmal mehr klar zu machen, dass alle Lebewesen miteinander sprechen.

So ging also das Finale des Konzerts mit einem fröhlichen Allegro und einem Dialog zwischen den Streichern und dem Fagott, mit vielen Tonartwechseln und in mehreren Reprisen gesteigert zu Ende. Langer herzlicher Beifall, aber unter zwei Zugaben machen es die Oberschwaben ja nie: als erste brachte die beschwingte „Valse Nr. 2“ aus der Jazz-Suite von Dmitri Schostakowitsch eine elegische Stimmung und perfekt gespielt ließ dann der „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ das rundum stimmige Konzert endgültig romantisch ausklingen.