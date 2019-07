Im Bud-Spencer-Bad schwimmen die Weingartener zu guten Leistungen

Mit drei Schwimmern ist der SSV Weingarten zu den württembergischen Meisterschaften ins Bud-Spencer-Bad nach Schwäbisch Gmünd gefahren. Die Oberschwaben zeigten dort zum Ende der Wettkampfsaison laut Mitteilung noch einmal eine gute Leistung und können zufrieden in die Wettkampfpause gehen.

Als Abschluss der Saison nahmen die drei Weingartener Schwimmer Alexandra Jung, Luiz Aschentrup (beide Jahrgang 2002) und Marlene Neumann (Jahrgang 2003) an den Meisterschaften in Schwäbisch Gmünd teil. In sechs ihrer Starts wurden die Teilnehmer des SSV – die in der Altersklasse Jugend C und älter starteten – unter den zehn Besten ihres Jahrgangs in Württemberg ausgezeichnet.

Alexandra Jung wurde über 200 Meter Lagen mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet und erreichte über 50 Meter Rücken den vierten Platz. Über 50 Meter Freistil wurde sie Elfte. Luiz Aschentrup gelang es, alle seine drei Rennen unter den neun Besten seines Jahrgangs zu beenden. Über 50 Meter Schmetterling erschwamm er sich den vierten Platz. Über 50 Meter und 100 Meter Freistil erreichte Aschentrup den siebten und neunten Platz.

Marlene Neumann erreichte schließlich im Wettkampf über 200 Meter Brust den vierten Platz im Jahrgang 2003 und wurde 16. über 50 Meter Freistil.