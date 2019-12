Dass das Ehepaar Duck einmal seinen 60. Hochzeitstag feiern würde, hätte früher wohl niemand gedacht, teilt die Stadtverwaltung Weingarten mit. Emil, der ursprünglich aus Ungarn stammt, und seine Frau, geboren im heutigen Serbien, waren Mitte der 1950er-Jahre unabhängig voneinander nach Deutschland geflüchtet.

Anna Ducks Geschichte, wie sie, ohne den im Krieg gefallenen Vater zusammen mit ihrer Mutter vertrieben wurde, im sogenannten Hungerlager leben musste und schließlich zu Fuß nach Deutschland flüchtete, könnte Bücher füllen, heißt es weiter. In Deutschland angekommen, lernte sie 1959 in Duisburg auf einem vom Donauschwabenverein veranstalteten Faschingstanz ihren späteren Ehemann kennen. Schon als sie ihn das erste Mal sah, erinnert sich Anna Duck, habe sie gedacht: „Das wäre ein Mann für mich.“ So kam es Ende des Jahres zur Hochzeit, bald darauf wurde der erste der insgesamt drei Söhne geboren. Zehn Jahre später zog die Familie aus beruflichen Gründen nach Oberschwaben, 1986 nach Weingarten. Ihre Herkunft haben die Ducks nie vergessen: So habe Emil seine ungarischen Wurzeln regelmäßig den Kindern in der Schule seiner Söhne näher gebracht – und sein Gulasch sei bis heute bekannt. Ihr schweres Schicksal sieht man den beiden nicht an. Mit Fleiß und harte Arbeit haben sie gemeinsam neu angefangen und ihren Söhnen eine schöne Kindheit ermöglicht. Mittlerweile hat das Paar auch schon sechs Enkelkinder, die es stolz auf den vielen Bildern in seinem Haus präsentiert.