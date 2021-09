IHKs informieren online zum Klimaschutz

Klimaschutz gehört zu den größten Herausforderungen der Gegenwart. Viele Unternehmen stellen sich aktiv dieser Herausforderung und arbeiten daran, ihre Wertschöpfungskette ressourceneffizienter zu gestalten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. In einer Reihe von Online-Veranstaltungen informieren die baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern über Themen rund um den Klimaschutz.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 28. September wird das neue Klimabilanzierungstool ecocockpit vorgestellt, das Unternehmen in Baden-Württemberg kostenlos nutzen können. „Mit dem Online-Tool können Betriebe ihre CO2-Bilanz erstellen und analysieren“, so Stefan Kesenheimer, Referent für Umwelt und Energie der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK).

In insgesamt acht Online-Veranstaltungen erfahren die Unternehmen mehr über weitere Themen wie Grünstrombeschaffung, alternative Mobilität, Klimaneutralität, alternative Standards im Nachhaltigkeitsbereich und verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 28. September um 13.30 Uhr mit der Veranstaltung „Einstieg in die CO2-Bilanzierung mit ecocockpit“. Infos zu dieser und allen weiteren Veranstaltungen gibt es unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 5237340. Eine Anmeldung ist jeweils zwingend erforderlich.