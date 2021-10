IHK warnt vor sterbenden Innenstädten

Auch wenn das Thema Corona noch immer allgegenwärtig ist, konnte Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), Mitte Oktober einen Teil der Mitglieder der IHK-Vollversammlung in Weingarten in Präsenz begrüßen. Dabei kamen mit der Lage im Einzelhandel, den Herausforderungen von Digitalisierung und Energiewende und der Ausbildungssituation aktuelle Themen aus der Wirtschaft und der Region zur Sprache, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK.

Über die aktuelle Lage in Handel und Einzelhandel informierte Vizepräsident Marcus Thommel. Der Einzelhandel sei mit rund 100 000 meist inhabergeführten und mittelständischen Betrieben der drittgrößte Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg. Rund 520 000 Beschäftigte seien hier landesweit tätig. Mit circa 14 000 Auszubildenden sei der Wirtschaftszweig zudem derjenige mit den meisten kaufmännischen Azubis. Dennoch gebe es einen spürbaren Strukturwandel. Corona und der Online-Handel, der allein im vergangenen Jahr um 23 Prozent gewachsen sei, hinterließen ihre Spuren, so Thommel.

Der größte Treiber im Online-Handel sei Amazon, gefolgt von Otto und Zalando, so Thommel weiter. Hinzu komme eine Veränderung auf Kundenseite. Diese seien heutzutage vor allem preisorientiert, bequem und anspruchsvoll, auch der demografische Wandel mache sich bemerkbar. Von dem Strukturwandel am meisten betroffen seien die Innenstädte. „Viele Innenstädte laufen Gefahr, von einem Zentrum gesellschaftlichen Lebens zu einer bloßen Ansammlung von Behausung und Verkehrsadern zu erodieren“, so Thommel.

Auch Beschlussgegenstände standen auf der Tagesordnung der IHK-Vollversammlung. So erteilten die Mitglieder unter anderem den Leitlinien des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) zum Thema Wasserstoff und einem Positionspapier zur Versorgungssicherheit und -qualität der Stromversorgung in Süddeutschland ihre Zustimmung. „Auf dem Weg zur Treibhausneutralität bis zum Jahr 2045 gilt es, zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen“, sagte Sönke Voss, Leiter des IHK-Bereichs IT, Innovation und Technologie. Um den Ausbau der Stromnetze wesentlich zu forcieren, seien eine Beschleunigung und Vereinfachung der Genehmigungsverfahren unabdingbar, so Voss.

Über die aktuelle Ausbildungssituation in der Region Bodensee-Oberschwaben informierte IHK-Hauptgeschäftsführerin Anje Gering die Vollversammlungsmitglieder. Mit 2234 neu eingetragenen IHK-Ausbildungsverhältnissen zum Stichtag 30. September 2021 ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken. Noch immer sind zahlreiche Ausbildungsplätze in der Region nicht besetzt.

Für Zugewanderte biete das Projekt Integration in Ausbildung eine gute Perspektive, berichteten die beiden IHK-Beraterinnen Claudia Bissinger und Isabel Wagner. Seit Projektbeginn seien 201 Zugewanderte beraten und begleitet worden. In diesem Jahr gebe es 13 neue Projektteilnehmende.