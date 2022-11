IHK: Konjunktur im Herbst kühlt sich ab

Energiekrise, Materialengpässe, weltweite Unsicherheiten: Mittlerweile schlagen sich diese Einflüsse auf die Wirtschaftslage in der Region Bodensee-Oberschwaben nieder. Dies schließt die Industrie- und Handelskammer (IHK) aus der aktuellen Konjunkturumfrage. Die aktuelle Geschäftslage liege trotz Verschlechterung gegenüber dem Frühjahr noch auf einem vergleichsweise guten Niveau, die Erwartungen da-gegen brechen deutlich ein.

„Die Abkühlung kommt nicht überraschend, aber die Wirtschaftslage ist aktuell trotz allem noch stabil“, so Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), zu den Ergebnissen der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage. Diese wurde von Ende September bis Mitte Oktober durchgeführt.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine bremsen die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise demnach merklich aus. Die Umsätze der regionalen Unternehmen haben laut IHK-Angaben in den vergangen Monaten nachgegeben, was auch die Ertragslage drückt. Immerhin noch 42 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, im Frühjahr waren das allerdings noch 55 Prozent. Weitere 50 Prozent sind zufrieden, acht Prozent beurteilen ihre Geschäftslage als schlecht – dies sind sogar etwas weniger als im Frühjahr. Dieser noch immer recht ordentlichen aktuellen Geschäftslage steht allerdings eine ungewisse Zukunft gegenüber: In diese blicken die Unternehmen überwiegend sorgenvoll und skeptisch.

„Bei den Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung nehmen die Energiepreise existenzbedrohende Ausmaße an. Das gilt nicht mehr nur für die energieintensive Industrie, sondern für die ganze Breite der Wirtschaft“, so Buck.

Neben den erdrückenden Energiepreisen machen den Unternehmen weiterhin die hohen Preise für Rohstoffe zu schaffen. Auch die Nachfrage aus dem Inland wurde aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der hohen Inflationsrate zu einem weiteren Risikofaktor für die Unternehmen.

Die Erwartungen der regionalen Unternehmen waren schon im Frühjahr deutlich eingetrübt. Angesichts der großen Kostenbelastungen und stark einknickender Auftragseingänge stürzen sie laut IHK jetzt regelrecht ab. Nur noch 15 Prozent der Unternehmen seien zuversichtlich, dass sich ihre Geschäftslage in den nächsten Monaten verbessern wird, 45 Prozent vermuten, die Geschäftslage würde gleich bleiben. 40 Prozent der Unternehmen jedoch rechnen mit einer Verschlechterung der eigenen Geschäftsentwicklung. Auch die Exportaussichten können die weitere Entwicklung nicht stützen.