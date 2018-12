IHK ist Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit

Über Cyber-Angriffe auf Unternehmen, Behörden und Gesellschaft wird oft berichtet. Völlige Sicherheit wird es in diesem Bereich wohl nie geben, jedoch lassen sich die Risiken durch Cyber-Angriffe mit vertretbarem Aufwand deutlich reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Bodensee-Oberschwaben. Mit der im Jahr 2012 gegründeten Allianz für Cyber-Sicherheit verfolgt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das Ziel, die Widerstandsfähigkeit des Standortes Deutschland gegenüber Cyber-Angriffen zu stärken.

Künftig unterstützt auch die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) diese Initiative. „Seit vielen Jahren tauschen sich Unternehmen auf dem IT-Sicherheitskongress der IHK zu aktuellen Trends, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen aus. In der Region sitzen zudem viele Hersteller, die IT-Sicherheit bei ihren vernetzten Produkten von vornherein mitbedenken und in diesem Feld Standards setzen“, wird Sönke Voss, Bereichsleiter IT, Innovation und Technologie bei der IHK Bodensee-Oberschwaben in dem Pressetext zitiert. Bei der Politik werde dieses Engagement wahrgenommen und an vielen Stellen durch Förderung der Eigeninitiative der Wirtschaft gewürdigt. Die Beteiligung an der Allianz für Cyber-Sicherheit sei ein weiterer Baustein, der sowohl den fachlichen Austausch als auch die Sichtbarkeit der Aktivitäten der regionalen Wirtschaft stärkt, so Voss weiter.