IHK informierte bei Online-Veranstaltung über erste Erfahrungen beim Impfen in Betrieben

Schon seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland fordert die Wirtschaft laut Pressemitteilung der IHK die Einbindung der Betriebsärzte neben Impfzentren und Hausärzten als dritte Säule in das deutsche Impfkonzept. Viele Unternehmen im Land stehen bereit, mit dem Impfen ihrer Beschäftigten loszulegen. Das Ravensburger Unternehmen Vetter Pharma-Fertigung gehört zu den Impfpiloten. Firmenvertreter berichteten bei einer Online-Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) über erste Erfahrungen.

Beim Impfen in Unternehmen müssten zahlreiche Rechte und Pflichten beachtet werden – vom Organisieren des Impfstoffs über Haftung und Impfkompetenz bis hin zum Datenschutz, gab Stefan Kesenheimer, IHK-Referent für Energie und Umwelt, in seiner Begrüßung zu bedenken. Dies bestätigten Senior Vice President Technical Services & EHS Henryk Badack sowie Vice President Internal Project Management & EHS Benjamin Walter, beide Vetter.

Am Hauptsitz in Ravensburg, Kammerbrühl, wurde das Vetter-Impfzentrum eingerichtet. „Wir haben viel Vorbereitungszeit und Manpower in das Projekt investiert“, betonte Henryk Badack und appellierte an alle impfinteressierten Unternehmen, sehr frühzeitig in die Vorbereitung und die Kommunikation mit den Mitarbeitenden einzutreten. Bei Vetter wurde zunächst über eine Umfrage, mit der 3000 Beschäftigte erreicht wurden, ermittelt, wie viele Mitarbeitende sich im Unternehmen impfen lassen wollten beziehungsweise bereits geimpft sind. Rund 2000 Personen, so das Ergebnis, wollten das Impfangebot des Unternehmens annehmen.

In einem zweiten Schritt sei mit Blick auf mögliche Nebenwirkungen und Impfausfälle eine Priorisierung der zu Impfenden festgelegt worden. „Wir wollten bestimmte Personen nicht zeitgleich impfen, um etwaige Produktionsausfälle oder Engpässe zu vermeiden“, so Badack. „Wir haben 120 Impfungen in zwei Schichten pro Tag geschafft“, berichtete Walter. Die nach entsprechender Priorisierung ausgewählten 1200 Mitarbeitenden konnten in zehn Tagen geimpft werden. Restliche Impfdosen wurden unter Einbindung des Betriebsrats über ein transparentes Losverfahren mit Zufallsgenerator an Mitarbeitende vermittelt.

Nicht nur die Einrichtung von zwei parallelen Impfstraßen mit Registrierung, Impfgespräch, Impfung sowie Warte- und Ruhebereich inklusive Notfallplanung hätten das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, so Walter weiter. Auch die rechtzeitige Materialbeschaffung, die Schaffung von geeigneten und sicheren Lagerbedingungen für den Impfstoff hätten viel Einsatz und Manpower erfordert.

Die Planbarkeit für Impfungen müsse für Impfzentren, Hausärzte und Betriebsärzte in Unternehmen gleichermaßen gewährleistet sein, forderte Kesenheimer mit Blick auf die Impfstoffverfügbarkeit.