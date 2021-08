IHK informiert zu Innovation und Digitalisierung

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) lädt am Donnerstag, 26. August, ab 13 Uhr zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung zu Förderprogrammen für Innovation und Digitalisierung.

Laut der IHK können Unternehmen über verschiedene Förderprogramme von Bund und Land nicht rückzahlbare Zuschüsse für Forschung und Entwicklung oder für Digitalisierungsmaßnahmen erhalten. Die am häufigsten genutzten Programme richten sich speziell an kleine und mittelgroße Unternehmen und bieten Zuschüsse in einer Größenordnung von einigen Tausend bis zu mehreren Hunderttausend Euro.

In der Online-Informationsveranstaltung informiert die Industrie- und Handelskammer über die Programme Digital Jetzt, Digitalisierungsprämie Plus, Innovationsgutscheine und das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 165152469, erforderlich.