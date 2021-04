IHK-Hauptgeschäftsführer in Ruhestand verabschiedet

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben hat sich in ihrer virtuell stattfindenden Frühjahrssitzung von Hauptgeschäftsführer Peter Jany, der zum 1. Mai seinen Ruhestand antritt, verabschiedet. Jany leitete die IHK Bodensee-Oberschwaben in den vergangenen 13 Jahren als Hauptgeschäftsführer, informiert die IHK in einer Mitteilung.

Martin Buck, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, fand lobende und anerkennende Worte für Jany, der in seiner Amtszeit die IHK maßgeblich geprägt habe. Es seien oft auch aufregende Zeiten gewesen, mit vielen Herausforderungen – von der Finanz- und Schuldenkrise über die Flüchtlingskrise und den Brexit bis hin zur aktuellen Corona-Lage. Auch Digitalisierung, Energiewende und Klimawandel sowie die Transformationsprozesse in Kommunikation und Arbeitswelt hätten die IHK in dieser Zeit stark beschäftigt, ebenso die regional besonders bedeutsamen Arbeitsfelder Fachkräftesicherung, Infrastruktur und Gewerbeflächen. „Sie haben die IHK stets konsequent, gewissenhaft und besonnen durch diese Zeiten navigiert“, betonte Buck gegenüber Jany.

Buck dankte für die wertvolle Arbeit und den Dienst, den Jany für die regionale Wirtschaft erbracht habe. Außerdem hob er die gute Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt hervor, insbesondere mit dem Präsidium. Auch wenn man die Auseinandersetzungen mit Kammerkritikern in manchen anderen IHK-Regionen beobachte, sei er glücklich darüber, dass „bei uns hier alle an einem Strang ziehen“. Für die Zeit im Ruhestand wünschte er dem leidenschaftlichen Sportler, Musikfreund und Technik-Liebhaber Gesundheit sowie Zeit und Muße für alle seine Hobbys.

„Es war herausfordernd, spannend und schön“, fasste Jany seine Zeit als Hauptgeschäftsführer zusammen. „Herausforderungen, Themen und Aufgaben unserer IHK kommen und gehen“, so Jany. „Wir haben uns dem zu stellen, flexibel zu reagieren, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und uns klar am Wohl und Bedarf der regionalen Wirtschaft auszurichten.“ Er freue sich vor allem über die vielen guten Wirtschaftsjahre, die er als Hauptgeschäftsführer habe begleiten dürfen. So habe die regionale Bruttowertschöpfung in seiner Amtszeit um 40 Prozent zugenommen, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei um ein Viertel gestiegen, ebenso wie die Zahl der Mitgliedsbetriebe der IHK Bodensee-Oberschwaben. „Verringert hat sich eigentlich nur der Hebesatz unserer IHK-Umlage“, resümierte Jany. „Und zwar um ganze 25 Prozent.“

Jany dankte der Vollversammlung, dem Präsidium, Präsident Martin Buck sowie dessen verstorbenem Vorgänger im Amt, Heinrich Grieshaber, sowie für die gute, konstruktive und enge Zusammenarbeit. Auch den hauptamtlichen Mitarbeitern sprach er für das gute Miteinander seinen Dank aus und verabschiedete sich mit den Worten: „Ich bleibe Ihnen verbunden.“

Die Nachfolge von Peter Jany hat Anje Gering angetreten. Sie war am 14. Oktober vergangenen Jahres von der IHK-Vollversammlung einstimmig zur neuen Hauptgeschäftsführerin bestellt worden. Mit der IHK-Organisation ist die gebürtige Suhlerin (Thüringen) bereits bestens vertraut. Von 2013 bis 2019 arbeitete sie bei der IHK Braunschweig, zuletzt als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Abteilungsleiterin Recht, Unternehmensförderung und International. Ihr Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth und Exeter/UK schloss sie mit den juristischen Staatsexamina und dem Master of Laws ab. Als Rechtsanwältin arbeitete sie in einer Kanzlei für Wirtschaftsrecht, selbstständig und als Justiziarin einer Struktur- und Regionalentwicklungsgesellschaft. Zuletzt war die 44-Jährige bei der Volkswagen AG als Abteilungsleiterin tätig.