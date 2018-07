IHK gibt Pflegenden Tipps

Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie rückt das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und der Pflege Angehöriger in den kommenden Jahren stärker in den Fokus. Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) lädt am Dienstag, 1. Februar, ab 18 Uhr zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung zu diesem Thema ein. Fachbuchautor und Pflegeexperte Andreas Heiber wird zusammen mit Dorothee Maier, Human Resources Development der Firma Hochland in Heimenkirch, zu diesem Thema informieren.

Immer mehr Arbeitnehmer versorgen schon heute nahe Angehörige, die hilfs- oder pflegebedürftig sind. Dass dies je nach Intensität der Versorgung auch unmittelbare Auswirkungen auf ihre Arbeitsleistung hat, ist nachvollziehbar. Allerdings ist die Pflege von Angehörigen – anders als die Kindererziehung – bislang ein Tabuthema. So lässt man sich eher krankschreiben als dem Arbeitgeber die eigene Situation zu erklären und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dabei zeigt die Erfahrung, dass man nicht nur vorsorglich viel tun kann, um die künftige Versorgung der eigenen Eltern einfacher zu organisieren, sondern dass gezielte Beratung helfen kann, die Belastung zu reduzieren und damit die Arbeitskraft zu erhalten.

Bei der IHK-Veranstaltung werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Unternehmen auf dieses Thema vorbereiten und sich dadurch auch im Sinne der Fürsorge für die Arbeitnehmer positionieren können. Darüber hinaus stellt Andreas Heiber einen Antrag für ein Pilotprojekt vor, der es Unternehmen ermöglichen soll, durch die Projektbeteiligung kostenlos erforderliche Instrumente zu entwickeln und im Unternehmen zu etablieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber zwingend erforderlich. Informationen und Anmeldung bei der IHK, Kerstin Kühne, Telefon (0751) 409 145, kuehne@weingarten.ihk.de .