IHK fordert lückenlose Mobilfunkversorgung

Mobilfunkfrequenzen seien ein knappes Gut und würden daher alle paar Jahre in aufwändigen Verfahren versteigert, heißt es in einer Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Damit verbunden seien jeweils Versorgungsauflagen für die Mobilfunknetzbetreiber. So sähen zum Beispiel die Auflagen aus der Frequenzauktion 2019 unter anderem vor, dass wichtige Bundesstraßen bis Ende 2022 und alle übrigen Bundesstraßen bis Ende 2024 mit mindestens 100 MBit/s versorgt werden.

„Da sollte man meinen, dass das Telefonieren auf Bundesstraßen mittlerweile überall möglich sein sollte. Der Landtag Baden-Württemberg gab bereits im Jahr 2019 an, dass wir in Bodensee-Oberschwaben entlang der Bundesstraßen über eine hundertprozentige Versorgung verfügen. Doch die Realität sieht anders aus“, wird Martin Buck, Präsident der IHK, zitiert: „In der Funkloch-Karte der Bundesnetzagentur erkennt man entlang der regionalen Bundesstraßen eine Reihe von Verbindungsabbrüchen. Regelmäßig berichten uns zudem Unternehmen, dass wichtige Telefonate während der Fahrt abbrechen. Kunden und Lieferanten ist dies in einer starken Industrieregion mit Weltmarktführern und Hidden Champions nicht mehr vermittelbar.“

Inwieweit es sich tatsächlich um Funklöcher handle, sei in der Praxis schwer zu ermitteln, so die IHK. So könnten sich beispielsweise zu viele Nutzer gleichzeitig in einer Funkzelle aufhalten oder bedampfte Scheiben könnten die Funkwellen abschirmen. „Das Thema bewegt unsere Mitgliedsunternehmen sehr“, so Antje Gering, Hauptgeschäftsführerin der IHK Bodensee-Oberschwaben. „In Summe deutet die Vielzahl der uns vorliegenden Meldungen aber darauf hin, dass von einer praxisgerechten durchgängigen Versorgung keine Rede sein kann. Wir appellieren daher an alle Betroffenen, Funklöcher über deren Online-Formular an die Bundesnetzagentur zu melden oder die Funkloch-App zu nutzen“, so Gering. Nur so könnten die Funklöcher erkannt und erforderliche Maßnahmen abgeleitet werden.

Die IHK begrüße in diesem Zusammenhang, dass die Bundesnetzagentur in ihrem Szenario für die Frequenzen ab 2026 die unter anderem von der IHK-Organisation vorgeschlagene Idee einer sogenannten „Negativauktion“ aufgegriffen hat, heißt es weiter. Hierbei erhielte derjenige Bieter den Zuschlag, der den geringsten Förderbedarf für den Mobilfunkausbau in bislang nicht lukrativen Gebieten hat. „Davon profitiert der ländliche Raum. Denn die noch vorhandenen Lücken müssen schnellstmöglich geschlossen werden – ansonsten riskieren wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und damit unseren Wohlstand“, so Präsident Buck.