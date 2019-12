- Die Industrie- und Handelskammern (IHK) haben in Berlin in einer Feierstunde mit rund 1000 geladenen Gästen die Besten der Besten in der dualen Ausbildung geehrt. 206 junge Frauen und Männer aus unterschiedlichen Berufen und Regionen erhielten für ihre herausragenden Leistungen eine besondere Auszeichnung, teilt die IHK Bodensee-Oberschwaben mit. Sie alle hätten ihre duale Berufsausbildung mit der Note „sehr gut“ und der höchsten Punktzahl im jeweiligen Beruf abgeschlossen.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer und Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek gratulierten den Preisträgern. Die Region Bodensee-Oberschwaben war mit der bundesweit besten Hotelfachfrau, Alina Kellner vom Hotel-Restaurant Krone in Friedrichshafen, vertreten. Zuvor waren bereits fünf landesbeste Azubis in Stuttgart ausgezeichnet worden.

Anja Karliczek sprach den Ausbildern sowie den Eltern einen besonderen Dank aus. Sie betonte in ihrer Festrede: „Die heute hier ausgezeichneten Auszubildenden sind der beste Beweis für die Stärke unseres Berufsbildungssystems. Ihre beruflichen Perspektiven sind hervorragend. Mit der Novelle des Berufsbildungsgesetzes und der Modernisierung des Aufstiegs-BAföG ermöglichen wir Ihnen attraktive Aufstiegschancen. Denn Sie sind der Nachwuchs von Fach- und Führungskräften, den unsere Wirtschaft dringend sucht.“

DIHK-Präsident dankt Bildungsministerin

DIHK-Präsident Eric Schweitzer dankte in seiner Rede der Bildungsministerin für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Modernisierung des Berufsbildungsgesetzes im zurückliegenden Jahr. Dieses, so Schweitzer, bringe unter anderem Erleichterungen für die Prüfer in der Beruflichen Bildung. „Besonders freuen wir uns, dass es gelungen ist, die neuen Begriffe „Geprüfter Berufsspezialist“ sowie „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ für die Beruflichen Fortbildungsabschlüsse im Gesetz zu verankern. „Das war alles andere als einfach, und wir mussten vor allem in den Bundesländern noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Das konnten wir nur gemeinsam schaffen. Dafür und für den Mut, den Sie persönlich an dieser Stelle bewiesen haben, danke ich Ihnen im Namen der gesamten IHK-Organisation ganz herzlich“, so der DIHK-Präsident.

Im November waren die landesweit besten Azubis in Baden-Württemberg geehrt worden. 116 junge Frauen und Männer waren die Besten von insgesamt knapp 45 000 Prüflingen im ganzen Land. Aus der Region Bodensee-Oberschwaben waren alle Besten bei der Preisverleihung in Stuttgart vertreten: Felix Laux, Gießereimechaniker, Zollern (Sigmaringen), Diethard Teschemacher, Holzmechaniker, Waldner Laboreinrichtungen (Wangen), Alina Kellner, Hotelfachfrau, Hotel – Restaurant Krone Guido Rueß (Friedrichshafen), Elena Heber, Kauffrau für Versicherung und Finanzen, Jörg Neuburger (Sigmaringen) und Martin Weiß, Mechatroniker, Gühring (Sigmaringen).