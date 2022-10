IHK Bodensee-Oberschwaben veröffentlicht Weiterbildungsprogramm

Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, sodass es verstärkt gilt, auf vorhandene interne Kapazitäten und Potenziale zu schauen. Das teilt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) mit. Qualifizierung werde mehr denn je zum Erfolgsinstrument. Das Weiterbildungsprogramm der IHK für Herbst-Winter 2022/23 biete sich als Orientierungshilfe an.

Wenn Arbeits- und Fachkräfte nicht auf dem externen Arbeitsmarkt gewonnen werden könnten, dann müssten die internen Potenziale stärker in den Fokus genommen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In manchen Branchen würden Technologien und damit Arbeitsplätze abgelöst. Dadurch entstünde ein Potenzial an Beschäftigten, die qualifiziert und in Richtung neuer Aufgaben und Technologien weiterentwickelt werden könnten.

Die veränderten Anforderungen im Qualifizierungsbereich spiegeln sich laut IHK auch im neuen Weiterbildungsprogramm für den Zeitraum Herbst-Winter 2022/23 unter dem Motto „Chancen ergreifen, Veränderung wagen“ wider. Demnach nehmen digitale, ortsunabhängige Qualifizierungen einen deutlich größeren Raum ein. Zertifikatslehrgänge, digitale Seminare oder Prüfungslehrgänge seien ebenso im Portfolio wie eine Vielzahl an bekannten Themen und Inhalten.

Interessierte finden die einzelnen Weiterbildungsangebote der IHK online unter www.unikam.de/eventmanager. Dort ist auch eine direkte Anmeldung möglich.