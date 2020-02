IHK Bodensee-Oberschwaben: Konjunkturelle Stimmung in den Unternehmen der Region stabilisiert sich

Die Geschäftslage der regionalen Unternehmen hat sich laut aktuellem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben zum Jahresbeginn 2020 stabilisiert. Neun von zehn Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend, heißt es dort. Die zuletzt sehr pessimistischen Erwartungen erholen sich wieder etwas. Trotz weiter schwieriger Rahmenbedingungen sei damit ein Abschwung vorerst abgewendet.

Die aktuellen Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn zeigen, dass nahezu unverändert 46 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut beurteilen, 45 Prozent als befriedigend und nur 9 Prozent als schlecht. Auch die zuletzt stark nachlassenden Umsätze sind nicht weiter zurückgegangen.

Der Auftragseingang zeigt sich zwar noch schwach, insbesondere in der Industrie, der Trend nach unten scheint aber gestoppt. Auch der Blick nach vorne ist wieder etwas optimistischer: 22 Prozent der Unternehmen, und damit sechs Prozentpunkte mehr als im Herbst, rechnen damit, dass sich die Geschäfte in den nächsten Monaten verbessern werden. Jedes fünfte Unternehmen blickt weiter skeptisch in die Zukunft und etwas mehr als jedes zweite rechnet mit gleichbleibenden Verhältnissen. Im Exportgeschäft werden die Chancen positiver gesehen, wenn auch noch auf niedrigem Niveau.

Insgesamt zeigt sich laut IHK bei der Wirtschaftsentwicklung derzeit aber ein komplexes Bild. „Neben der Verunsicherung der Unternehmen und den außenwirtschaftlichen Risiken sieht sich die regionale Wirtschaft großen strukturellen Transformationsprozessen gegenüber“, so IHK-Präsident Martin Buck. Immerhin habe man aber bezüglich des Brexits die Sicherheit, dass sich bis Ende des Jahres die Rahmenbedingungen nicht ändern, so die IHK. „Auch der Deal zwischen den USA und China lässt uns aufatmen und auf weitere Entspannung der äußerst strapazierten Handelsbeziehungen hoffen“, zeigt sich der IHK-Präsident erleichtert.

Allerdings gibt es einen neuen Grund zur Sorge: „Die Auswirkungen des aktuellen Corona-Virus bekommen wir schon jetzt zu spüren. Chinas Wirkung auf den Welthandel ist groß und beeinflusst unsere konjunkturelle Entwicklung. Hoffen wir, dass der Virus schnell wieder im Griff ist und die Wirtschaft nicht weiterhin lahmlegt“, so Buck.

Bei den Zukunftsplanungen bleiben die Unternehmen aber laut Umfrage vorsichtig. Die Investitionspläne zeigen sich kaum besser als im Herbst, werden aber auch nicht weiter zurückgefahren. Insgesamt wollen mehr als 70 Prozent der Unternehmen auch in 2020 Geld für ihren Standort in die Hand nehmen, vermehrt für Digitalisierung oder auch für Umweltschutz und Energieeffizienz. Die Beschäftigungsplanung fällt geringfügig besser aus als im Herbst.