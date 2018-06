IHK bietet kostenlose Beratung für Erfinder an

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) bietet am Donnerstag, 24. April, von 16 bis 17 Uhr bei der IHK in Weingarten, Lindenstraße 2, eine kostenfreie Erfinder- und Patentberatung an. Eine schriftliche Anmeldung per E-Mail ist bis spätestens Dienstag, 22. April, erforderlich, da die Teilnehmer für ihren Beratungstermin eine Bestätigung mit der genauen Uhrzeit erhalten.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Isolde Kink, Telefon 0751/409139, oder per E-Mail unter: kink@weingarten.ihk.de