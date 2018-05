IHK begrüßt neue EU-Plattform zu Produktvorschriften

Unzählige Hersteller und Importeure stehen regelmäßig vor der Herausforderung, sowohl die EU-weiten als auch nationale Rechtsvorschriften für ihre Produkte zu identifizieren. Diese enthalten typischerweise Anforderungen hinsichtlich der Produktsicherheit, der Entsorgung beziehungsweise der Kennzeichnung.

Die Vielfalt an Regelungen und Sonderfällen sei selbst für Experten kaum noch zu überblicken, weshalb insbesondere für kleinere Unternehmen ein großer bürokratischer Aufwand entstehe, der sich laut IHK-Studien als Innovationshemmnis niederschlägt. Aus diesem Grund hatte die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben im vergangenen Jahr mit regionalen Unternehmen ein Konzept zur Erleichterung dieser Recherche entwickelt und der Europäischen Kommission präsentiert. Dieses wurde mit der neuen EU-Plattform nun umgesetzt.

Professor Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, sieht in derartigen Projekten eine der Kernaufgaben der IHK: „Die unzähligen Veranstaltungen und Beratungsangebote der IHK für Unternehmen stellen nicht nur ein reines Service-Angebot dar. Durch den täglichen Kontakt mit Unternehmen verschiedenster Branchen werden Fehlentwicklungen oder unnötige Belastungen frühzeitig erkannt, so dass gemeinsam gegengesteuert werden kann. Häufig geschieht dies still und leise im Hintergrund, in diesem Fall ist daraus sogar ein konkretes Unterstützungsinstrument geworden.“

Und so funktioniert die Plattform: Mittels der neuen Datenbank erhalten Unternehmen durch Auswahl des Landes, in dem ein Produkt in Verkehr gebracht werden soll, sowie durch Eingabe eines Produkt-Codes auf einen Blick eine Übersicht der mit hoher Wahrscheinlichkeit relevanten EU-Vorschriften sowie deren nationaler Umsetzung in den einzelnen Staaten. „Das ist eine enorme Erleichterung für Unternehmen, denn gerade die Recherche länderspezifischer Vorgaben stellt oftmals eine hohe Barriere für einen internationalen Markteintritt dar“, so Jany.