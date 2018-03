Mehr als 50 internationale Studenten beginnen Mitte März ihr Studium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Mit vielen Fragen im Gepäck sind sie angereist, geht aus der Pressemitteilung der Hochschule hervor. Diese beantworten die Mitarbeiterinnen des International Office der Hochschule bei den „Welcome and Orientation Days“.

Insgesamt 55 Studenten aus aller Welt haben sich zum Sommersemester eingeschrieben, 33 davon sind zum traditionellen Käsespätzle-Mittagessen an die Hochschule Ravensburg-Weingarten gekommen. Die fehlenden Studenten können aufgrund von Visaproblemen oder Flugverspätungen erst im Laufe der Einführungswoche zur Gruppe dazu stoßen, teilt die Hochschule mit.

Eindrücke von Stadt und Region

Die Mehrheit sei aber schon vor ein paar Tagen aus Ländern wie Indien, Pakistan, Nepal, Malaysia, Thailand, Ungarn, Russland, Mauritius, Kenia, Neuseeland, Bosnien und Herzegowina, Türkei, Spanien und Frankreich in Weingarten angekommen und konnte bereits einen ersten Eindruck von Stadt und Region gewinnen. Ein Teil der Gruppe wird das ganze Studium in Weingarten absolvieren, außerdem gibt es Austauschstudenten, die für ein Semester an der Hochschule bleiben.

Phuong Nhu Tran ist in Vietnam geboren und in Thailand aufgewachsen. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland und begeistert von dem winterlichen Wetter. „Ich habe noch nie Schnee gesehen“, erzählt die 22-Jährige. Für ein Jahr wird sie Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule studieren. „Auch München stand zur Auswahl, aber ich wollte lieber in eine kleinere Stadt, da ich sehr gerne draußen in der Natur unterwegs bin“, erzählt Phuong Nhu Tran. Sie freut sich auf ihre Studienzeit in Weingarten und darauf, von hier aus Europa zu bereisen.

Zeeshan Ashfaq kommt aus Lahore in Pakistan und studiert ab Mitte März Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule in Weingarten. Die erste Woche in Deutschland verbrachte er bei seinem Cousin in Stuttgart. „Er hat mir eine deutsche Bäckerei gezeigt. Ich habe noch nie eine so große Auswahl an Brot gesehen“, erzählt der 21-Jährige. Er wird sein Bachelorstudium in Weingarten absolvieren. Mit ihm starten circa 40 weitere Vollzeitstudenten.

Um den Start für die Studenten aus der ganzen Welt zu erleichtern, organisiert das International Office der Hochschule jedes Semester die „Welcome and Orientation Days“. Zudem gibt es das Buddy-Programm, in dem deutsche, aber auch erfahrene internationale Studenten sich um die Neuankömmlinge kümmern. Neben Bankterminen und dem Gang zum Einwohnermeldeamt stehen Ausflüge an den Bodensee und eine Stadtführung durch Ravensburg auf dem Programm.