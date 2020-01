Helga und Robert Kölle hatten am 30. Dezember einen laut Stadt immer seltener werdenden Grund zum Feiern: ihre Diamantene Hochzeit. Zum Jubiläum überbrachte Weingartens Stadträtin Susanne Münz die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Glückwünsche und ein Geschenk der Stadt.

Seit mehr als 50 Jahren lebt das Ehepaar nun schon in seinem selbst gebauten und gemütlich eingerichteten Haus in Weingarten. Robert Kölle kam 1934 in einer handwerklich geprägten Familie in Mietingen (Kreis Biberach) zur Welt. Mit 13 Jahren erlernte er das Gipser-Handwerk, wie er erzählt. Doch schon früh sei ihm klar gewesen, dass er nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten wolle. Er studierte Mathe und Physik, um seinen Traum, Volksschullehrer zu werden, zu verwirklichen. Robert Kölle erinnert sich gut an seine Zeit als Lehrer: Anstatt moderner Technik stand ihm nur eine Schreibmaschine zum Arbeiten zur Verfügung, was seine Tätigkeit aus heutiger Sicht sehr aufwendig und bemerkenswert erscheinen lässt, heißt es.

Im Laufe seines Werdegangs schrieb er mehrere Lehrbücher für Oberstufenschüler und wurde mit 36 Jahren zum Studienprofessor. „Ich habe mit den Händen geschafft, er mit dem Kopf“, berichtet seine Frau lächelnd. Helga Kölle, die 1939 in Laupheim geboren wurde, besuchte eine Nähschule und lernte schon früh kochen, was ihr im späteren Leben als Mutter und Hausfrau zugutekam.

Ihre gemeinsame Geschichte begann, als Robert Kölle mit seinen Eltern und neun Geschwistern nach Laupheim zog, wo er Helga über seinen älteren Bruder kennenlernte.

Nach ihrer Hochzeit 1959 – Robert Kölle hatte gerade sein Staatsexamen erreicht – bekamen die beiden vier Kinder. Angeln war nur eines der vielen gemeinsamen Hobbys des lebensfrohen Paares.

Inzwischen sind die Kölles glücklich über neun Enkel und einen Urenkel. Mit Dankbarkeit blicken sie heute auf die zahlreichen Erfolge in ihrem Leben zurück, heißt es abschließend.