„Ich gehe als starke Frau jetzt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Strahlende Gesichter und beschwingte Frauen, teilweise in traditioneller, festlicher Kleidung, waren am 21.09.2021 in der Aula der Pädagogischen Hochschule Weingarten zu sehen. Sie feierten in einer Abschlussveranstaltung des Projektes „Frauen seid dabei“ das Ende ihrer Kurse. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe „Minor Changes“ aus Ravensburg.

Das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee hatte sich 2020 zum Ziel gesetzt, in Kooperation mit dem Landratsamt Ravensburg, einen Empowerment Kurs für Frauen auf den Weg zu bringen. Ziel des Projekts war, in die Fläche des Landkreises zu gehen. Frauen aus vielen Ländern der Welt sollten in wichtigen Lebensbereichen den Zugang zu diesem Bestärkungsangebot erhalten.

Fünf Multiplikatorinnen, unterschiedlicher Herkunft und Sprachen vermittelten im gegenseitigen Austausch und in sprachhomogenen Gruppen die Themenbereiche „Kultur“, „Rollenbilder der Frauen in der Heimat und in Deutschland“, „Rechte der Frauen in Deutschland“, „Gesundheit und Stressbewältigung“, „Selbstverständnis“, „Kindererziehung“ und „Frauen und Berufstätigkeit“.

Es entstanden fünf Gruppen von Frauen in Ravensburg, Weingarten, Wilhelmsdorf, Aichstetten und Isny. Die Gruppen wurden vorwiegend auf Deutsch unterrichtet, aber auch in den Sprachen Arabisch, Englisch, Farsi, Türkisch, und Tigrinya.

Nicht erst bei der Abschlussveranstaltung wurde deutlich, dass die Begeisterung aller Teilnehmerinnen und Multiplikatorinnen für das Projekt sehr groß war. Gerade in den Zeiten sozialer Distanz war es den Frauen besonders wichtig, gefördert und bestärkt zu werden.

Die Projektleiterin Thaddiana Stübing vom Diakonischen Werk und die Multiplikatorinnen vollbrachten eine organisatorische Meisterleistung bei der Koordination der Gruppen unter Coronabedingungen.

Einige Kursteilnehmerinnen schilderten in bewegenden Worten ihre Erfahrungen aus dem Kurs. Eine syrische Teilnehmerin beschrieb, wie sie vom Frauenbild deutscher Frauen und ihrer Rechte in ihrer Familie profitiert. Sie und ihr Mann entwickeln ein gleichberechtigtes Selbstverständnis in ihrer Ehe.

Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks, Ralf Brennecke und Landrat Harald Sievers waren gleichermaßen beeindruckt von der Begeisterung für das Projekt.

Von allen Beteiligten wurde als großer Wunsch die weitere Unterstützung von Frauen Projekten geäußert. „ Ich gehe als starke Frau aus diesem Projekt“ waren die Schlussworte mehrere Teilnehmerinnen.