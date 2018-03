„Ich bin stolzer Weingartener“

Wenn man am 11. November geboren ist, und das auch noch in Weingarten. Wenn die Mutter bei den Trachtenfrauen war und der Großvater Präsident des Mostclubs L war. Dann ist einem Fasnet in die Wiege gelegt.

Die Rede ist von Raimund Linder, der in diesem Jahr seit 70 Jahren Mitglied in der Weingartener Plätzlerzunft ist. 15 Jahre alt war Linder im Jahr 1948, als er sich der Fasnet verschrieb und sie ihn nicht mehr losließ. Damit ist er quasi ein Mann der Stunde null, denn während des Krieges, den Nazis war das traditionsreiche Brauchtum verhasst, gab es in Weingarten keine Fasnet. Sogleich wurde er Mitglied im 11er-Rat, wie der Zunftrat damals noch hieß, und erwarb nach der Währungsreform im selben Jahr die Figur eines weißen Plätzlers zum Preis von 100 Mark. „Das war damals ein Vermögen“, sagt Raimund Linder. Jedenfalls beginnt seitdem die fünfte Jahreszeit für ihn mit seinem Geburtstag und endet am Aschermittwoch. Die Brauchtumspflege sei es, die ihn Jahr für Jahr die tollen Tage feiern ließ.

30 Jahre Zunftrat für die Umzüge

Als Zunftrat war Raimund Linder für die Umzüge zuständig. Er organisierte den Kinderumzug am Gumpigen Donnerstag, den großen Narrensprung am Sonntag in Weingarten, montags dann noch einmal irgendwo auswärts und dienstags beim Fastnetsverbrennen – und das mehr als 30 Jahre. Die Umzüge waren in den Jahren nach dem Krieg noch nicht besonders groß, erzählt der heute 84-Jährige. „Das meiste fand in Gaststätten statt.“ Es ist auch die Zeit, als die Gemeinden ihre eigenen Figuren aufstellten wie die Affen in Ankenreute. Es ist aber auch die Zeit, als die Trachtenfrauen noch eine tragende Rolle in der Fasnet spielten. Zum Bedauern von Raimund Linder ist das heute nicht mehr der Fall.

Anfang der 1970er-Jahre nahm die Fasnet unter Zunftmeister Leo Deuringer eine rasante Entwicklung. Sie wuchs und es bedurfte einer besseren Organisation. Jeder Zunftrat hatte nun eine bestimmte Aufgabe. In Deuringers Ära entstand auch das Zunfthaus der Plätzler, ein altes Bauernhaus, das die Stadt der Zunft überließ. „Seine besondere Fähigkeit lag darin, dass er sehr gut delegieren konnte“, sagt Linder. Durch die straffe Struktur entstand das Triumvirat „Grikreli“, eine Verbindung aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen dreier Männer, die die Plätzler-Fasnet entscheidend mitprägten: Josef Grimm, Hans Kremer und eben Raimund Linder. „Man nannte uns auch die Karlstraßen-Mafia“, sagt Raimund Linder und lacht. Alle drei hatten ihre Geschäfte in eben dieser Straße. Grimm kommentierte die Umzüge, kommunizierte nach außen, Krämer hatte die Musikkapellen unter sich und Linder organisierte die Umzüge. Dasselbe Triumvirat kümmerte sich dann auch um die Organisation des Schüler- und Heimatfests.

Ein weiteres Kapitel in Raimund Linders Plätzler-Zeit der 1970er-Jahre ist das Zunftratsballett, geboren aus der Idee „Wir können einmal etwas anderes machen“. Die Tradition „Männer in Frauenkleidern zu passender Musik tanzend“ hat sich bis heute gehalten und ist fester Bestandteil des Plätzlerballs. 1980 bekam er für seine großen Verdienste um die Weingartener Fasnet die Bronzene Ehrenmedaille der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, eine Auszeichnung, die nicht jeder bekommt.

Eine ausgleichende Waage

Natürlich gab es im Leben von Raimund Linder nicht allein die Fasnet. Als gelernter Kaufmann übernahm er von seinem Vater Anfang der 1960er-Jahre das Zigarrengeschäft, das der Großvater 1902 gegründet hatte. Er führte es bis im Jahr 2000. 38 Jahre war er im Aufsichtsrat der Volksbank Weingarten, 28 davon Vorsitzender. Als Gemeinderat war er für die Freien Wähler zwei Legislaturperioden lang im Stadtparlament vertreten. Vorstandschaften hatte er auch im Ski-verein, Tennisclub und Fischereiverein. 1986 zeichnete ihn das Land Baden-Württemberg mit der Ehrennadel aus. Eine Auszeichnung, über die er sich freut. „Ich bin stolzer Weingartener“, sagt Linder. „Doch ich war nie derjenige, der die Öffentlichkeit gesucht hat. Ich wurde immer von anderen in die Öffentlichkeit gezogen.“ Warum? Dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, gibt es Konflikte. Seine große Gabe ist es, auszugleichen wie eine Waage, Parteien mit unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Er ist bekannt und beliebt. Machtworte, auch wenn sie manchmal notwendig sind, wie er selbst sagt, sind nicht seine Sache.

