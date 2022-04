„Ich bin Passion“ – ein starkes Stück!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Weingartens sowie der KEB Kreis Ravensburg war am Vorabend des Palmsonntags die Marienkirche Schauplatz des Leidens Jesu Christi: Der Pantomime Christoph Gilsbach aus Münster nahm die Besucher*innen in einer tief berührenden Performance seines neuen Stücks „Ich bin Passion“ mit auf die Via Dolorosa, die wir Menschen bis heute mit Ablehnung, Lieblosigkeit, Rassismus, Hass und Krieg pflastern.

Diese „Sünden“, auf schwarzen Holztafeln mit weißer Kreide geschrieben, nahm er auf sich und wurden zum schweren Kreuz auf seinen Schultern – bis zum Zusammenbruch.

Grelles Licht, laute Hammerschläge, grollender Donner versetzten die Zuschauer*innen in kurzatmige Betroffenheit und begleiteten das brutale Zerren Jesu vor den Hohen Rat, das Gilsbach ausdrucksstark darstellte.

Im Dunkel der Kirche blitzte unter kunstvoll inszeniertem Sternenhimmel immer wieder das Saxophon von Frank Lienemann auf, der Angst und Verlassenheit Jesu mit einfühlsamen Improvisationen hörbar machte und tongenau überleitete zu Einspielungen geistlicher Chorgesänge von Helge Burggrabe, denen die Zuhörer*innen, umfangen von inspirierender Raumbeleuchtung, mit „Herzensohr“ lauschen konnten.

Nach finalem Blackout löste sich die Anspannung im wieder hellen Kirchenraum mit langem Beifall. Begeisterung und Dankbarkeit füllten schließlich üppig die Spendenkörbchen für Christoph Gilsbach und sein sympathisches Team.