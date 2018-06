Hunderte Kilometer für eine neue Hüfte

Der Weg von Ulrike Steinbach ins Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung (EPZ max) am Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten und ihrem Operateur, Ayhan Gezgin, war ungewöhnlich. Ein guter Grund, warum der Medizin Campus Bodensee die Geschichte rund um das neue, minimal-invasiv implantierte, rechte Hüftgelenk der 64-Jährigen aus dem Siegerland erzählen möchte.

Sieben Jahre ist es her, dass Ulrike Steinbach und ihr Mann ihr „altes“ Leben hinter sich ließen: sie verkauften laut Pressemitteilung ihr Haus und Ulrike Steinbach kündigte ihre Stelle als Lohn- und Finanzbuchhalterin in einem Alten- und Pflegeheim. Camping und Caravaning sei schon immer die liebste Reiseform der vierköpfigen Familie gewesen. Und die Steinbachs hätten schon länger davon geträumt, auf den norwegischen Lofoten einen Campingplatz zu betreiben.

„Dann kam alles anders, weil mein Mann Knie hatte“, sagt sie. Drei Jahre laborierten die Ärzte daran herum, schließlich machten die Steinbachs 2011 ihren Traum wahr, kauften sich ein 7,65 Meter langes Wohnmobil, lagerten die Lieblingsmöbel ein und starteten in ihr neues Leben. Freunde und Bekannte wurden abgeklappert, dann ging es in den hohen Norden Europas – wie seither immer im Sommer – und im Herbst dann nach Portugal – wie seither immer im Winter.

Doch seit 2017 lief die in jüngeren Jahren ambitionierte Fuß-, Tennis- sowie Volleyballerin und heutige begeisterte Mountainbikerin an Krücken, weil ihre Hüfte schmerzte. In Portugal wurde sie von einer Caravan-Bekannten angesprochen („Wieso gehst du denn so?“) und erzählte von ihrer Pein. „Dann geh doch mal nach Weingarten“, riet die Bekannte aus der Bodenseeregion und Ulrike Steinbach machte sich im Internet schlau. „In unserer Heimat Siegen gibt es auch ein großes Endoprothetikzentrum, die machen 2000 Endoprothesen im Jahr. Aber im Anschluss mit ambulanter Reha und mit Wohnmobil ist dann doch schwierig“, schätzte sie die Lage realistisch ein.

Die Region Bodensee-Oberschwaben und alles, was sie über das EPZ max in Weingarten las, überzeugte sie und außerdem „wenn ich mich schon operieren lassen muss, dann darf es dort auch schön sein“. So machten sich die Steinbachs nach einem Telefonat mit der EPZ max Weingarten auf den Weg, stellten ihre Heimat auf vier Rädern in Wolfegg ab, und weil das Laufen schlechter als das Radeln geht, kam Ulrike Steinbach mit dem Mountainbike zur Vorbesprechung bei Gezgin, nachdem sie in Wolfegg zur Loretokapelle geradelt war, um eine Kerze anzuzünden.

Dass die OP dann genau an ihrem Geburtstag angesetzt wurde, stört die pragmatische und sympathische Frau gar nicht. „Ich hätte niemals erwartet, dass es so gut geht“, ist sie voll des Lobes und der Zuversicht. Allen, mit denen sie telefoniert, „empfehle ich dieses Krankenhaus“, gesteht sie und klar, unter den Anrufern sind viele „Wandervögle“ wie sie. Überrascht war sie vor allem davon, dass sie keine Schmerzen hatte und hat. Aber auch davon, dass sie schon am zweiten Tag nach der OP einen kleines Stück auf dem Flur ohne Krücken laufen konnte. „Ich bin ganz stolz auf Dr. Gezgin“, sagt sie und richtet ihren Dank auch an das „liebevolle Pflegepersonal“. Dass das Krankenhaus ihr und ihrem Mann angeboten habe, dass Wohnmobil auf dem Krankenhausgelände zu parken, hätte sie auch nie erwartet.