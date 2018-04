Hund verursacht Verkehrsunfall

Rund 14 000 Euro Sachschaden und drei verletzte Autofahrer hat laut Polizei am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Waldseer Straße in Weingarten ein Hund verursacht.

Dieser hatte sich beim Spazierengehen von der Leine gerissen und rannte einem an der Ampel anfahrenden Motorradfahrer hinterher. Um den Hund nicht zu überfahren, bremste der Motorradfahrer bis zum Stillstand ab. Den unmittelbar nachfolgenden Autofahrern gelang dies ebenfalls, während eine 20-jährige Nissanfahrerin dies zu spät erkannte und auf den vor ihr fahrenden VW einer 34-Jährigen auffuhr, so die Polizei weiter.

Durch den starken Aufprall wurde der VW zusätzlich auf einen Daimler Benz eines 18-Jährigen geschoben. Die Nissan-Fahrerin, ihr Beifahrer sowie die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste. An diesem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit, heißt es abschließend in dem Polizeibericht.