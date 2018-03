Huchel: „Wer weiß schon, was sein wird?“

Vor fast vollem Haus hat die Württembergische Landesbühne Esslingen am Montagabend mit der Uraufführung der vom Autor Robert Seethaler selbst erstellten Bühnenfassung des Romans „Der Trafikant“ gastiert. Der 2012 erschienene Roman ist eines der möglichen Prüfungsthemen im Abitur, was den hohen Anteil jugendlicher Besucher erklärt, die dem knapp dreistündigen Spiel aufmerksam folgten. Inszenierung, Spieler und Livemusiker ernteten reichen Applaus.

Für Esslingen und seinen Intendanten Friedrich Schirmer hat der Autor eine Bühnenversion hergestellt, die den Roman strafft und doch seine Stimmung, seine Poesie, seine Fluchten in Träume herüberbringt. Kongenial hat Regisseur Hans-Ulrich Becker die Szenen umgesetzt im Bühnenbild von Frank Chamier, das in einem nach hinten fliehenden Guckkasten die Schauplätze ineinanderfließen lässt: die Trafik mit der alten Kasse und zahllosen Zeitungsstapeln, einen Schrank, auf dem Franz Huchel als Lehrbub seine Bleibe findet und durch dessen Türen die Mutter in ihr Haus geht, eine Drehtür für alle willkommenen und unwillkommenen Gäste, die Couch Sigmund Freuds und die Stufen vorne als Schauplatz für Prater und Varieté wie für den See, wo der Liebhaber der Mutter bei heftigem Gewitter in einem Blecheimer ertrinkt. Blitz und Donner liefert der Musiker Steffen Moddrow am Bühnenrand. Wie in einem Film begleiten Livemusik am Schlagzeug, Geräusche und Einspielungen die Spieler, malen die Stimmung oder aber sie schweigen und lassen das Wort allein sprechen.

Veränderungen in der Gesellschaft

Roman und Stück verbinden zwei wichtige Themenkomplexe: Politik und erwachende Sexualität. Zum einen bringt der Anschluss Österreichs an das Reich grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft mit sich. Urplötzlich kommen die Nazis aus dem Untergrund und geben brutal den Ton an. Eindrucksvoll ist diese Veränderung im Alltag für jeden Einzelnen zu erleben – zugleich gebrochen, denn jeder bringt seine eigene Sicht ein, erlebt die Lage anders.

Weil der Trafikant, der Zeitungs- und Tabakwarenhändler Otto Trsnjek auch Juden bedient, gerät er in die Schusslinie: Seine Schaufenster werden beschmiert, sein Laden verwüstet. Dass er im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hat, zählt nicht mehr – viel schwerer wiegt sein Hass auf die Nationalsozialisten, den er offen zeigt. In Geldnöten schickt ihm Margarete Huchel vom Attersee ihren 17-jährigen Sohn Franz als Lehrbuben.

Als ungebildeter, aber keineswegs dummer Bub vom Land, saugt Franz alle Eindrücke der Großstadt Wien in sich auf, hungert nach Liebe, erlebt sie mit einer billigen Frau, wird tief enttäuscht. Als Kunden der Trafik lernt er Siegmund Freud kennen, erlebt ihn als Menschen, es entwickelt sich eine Freundschaft der Ungleichen. Die große Politik kümmert Franz anfangs nicht, auch in kritischen Zeiten geht das normale Leben weiter – eine der Botschaften des Werkes. Als ein Element kommt auch das Verhältnis zur Mutter (Sabine Bräuning) ins Spiel: Vertraut schreiben sie einander, lesen die Karten vor, jeder hat seine Sicht aufs Leben.

Während die Spieler sich ganz auf die Zeit einlassen, werden die Schrecken und Misshandlungen auf offener Bühne verfremdet dargestellt. Ein Kratzen auf einem Luftballon schmerzt körperlich, der Schrecken bekommt ein neues Format. Am Ende stehen die Toten auf der Bühne, Franz notiert seinen Alptraum, wie Freud es ihm geraten.

Plastisch zeichnet Martin Theuer den Trafikanten mit dem weichen Herzen in rauer Schale, spürbar macht Felix Jeiter die Wandlung, das Erwachen des jungen Franz. Todesmüde ist Peter Kaghanovitchs Siegmund Freud. Profiliert ist Nina Mohr als böhmisches Flittchen, das sich später mit einem Nazi einlässt. Eindrucksvoll schaffen es Antonio Lallo, Frank Erhardt und Ursula Berlinghof, in immer neuer Verwandlung den übrigen Figuren ein Gesicht zu geben. Eine sehenswerte Aufführung, wenn auch gegen Ende etwas zerdehnt.