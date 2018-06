Hotelgast übersteht Fenstersturz offenbar ohne schwerere Verletzungen

Ein 45 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Donnerstag offenbar alkoholbedingt aus dem Fenster seines Hotelzimmers gefallen und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Anwohner wurde gegen 2.40 Uhr darauf aufmerksam, wie der Mann vom zweiten Stock des Gebäudes hinunter auf ein Vordach prallte und setzte sofort einen Notruf ab. Der 45-Jährige konnte noch auf dem Vordach angetroffen werden und hatte sich augenscheinlich nur leichtere Schürfwunden zugezogen. Zur weiteren Untersuchung wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Erklärung für den Sturz konnte der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann nicht liefern.