Hospizgruppen bündeln ihr Engagement in einem gemeinsamen Programm

Zum ersten Mal werden die verschiedenen Fortbildungsangebote und Veranstaltungen der ambulanten Hospizvereine in Ravensburg sowie Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg und des stationären Hospizes Schussental in Ravensburg in einem gemeinsamen Programm veröffentlicht.Dahinter steht das Ziel, die Angebote für Betroffene und die interessierte Öffentlichkeit leicht auffindbar und übersichtlich zusammenzufassen.

Zudem bestand schon länger der Wunsch nach einer verstärkten Kooperation der Akteure. Mit dem Programmleporello ist wieder ein Stück mehr Zusammenarbeit erreicht: die Themen und Termine sind aufeinander abgestimmt und Interessenten sehen auf einen Blick, wo im Schussental was zum Thema Hospiz angeboten wird. Es sind Vorträge und Veranstaltungen, die sich gleichermaßen an Betroffene wie an Angehörige kranker Menschen richten. Selbstverständlich stehen sie aber jedem Menschen offen, der sich dafür interessiert.

Am Rand des Faltblattes verdeutlichen die Farben der Logos, welche Einrichtung für das jeweilige Angebot steht und wo man weitere Informationen erhält. Durch die Fülle der Angebote muss die detaillierte Ausschreibung der einzelnen Veranstaltung zurückstehen – das Blatt wäre sonst zu lang geworden.

Von Januar bis Juli gibt es fast zwanzig Veranstaltungen: von der Trauerbegleitung zu Sterben in anderen Kulturen bis hin zu ganz praktischen Informationen, zum Beispiels das emotionale Thema Hunger und Durst des Sterbenden oder was bei akuter Atemnot hilft.

Es besteht die Möglichkeit, sich zur Pflege im stationären Hospiz zu informieren, verbunden mit einer Führung im Hospiz Schussental. Zudem gibt es Angebote, die sich speziell an Menschen richten, die auf ihren Ausgleich und die eigene Stärkung achten wollen, ein Bereich, der oft zu kurz kommt, wenn man mit der Sorge für einen Angehörigen betraut ist. Und da das Bedürfnis nach Kultur etwas ist, was Menschen in schweren Zeiten tragen und stärken kann, sind auch kulturelle Angebote dazwischen. Der Druck des Leporellos wird von der Bürgerstiftung des Landkreises gefördert. Das Faltblatt ist bei den genannten Einrichtungen erhältlich, liegt aber auch an verschiedenen öffentlichen Stellen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, Arztpraxen, Kirchengemeinden, Apotheken, Bibliotheken aus.