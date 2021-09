Hospizdienst organisiert Spaziergang

Im Wald unterwegs mit kurzen Ruhe-, Atem-, und Denkpausen – So lautet das Programm für einen gemeinsamen Spaziergang, organisiert durch den ambulanten Hospizdienst Weingarten. Der Weg wird laut Pressemitteilung mit kleinen Impulsen, die Körper, Geist und Seele wohltun, gestaltet. Die Wegbegleitung übernimmt Dorothea Baur, Mitarbeiterin ambulanter Hospizdienst Weingarten. Der Spaziergang findet am Donnerstag, 23. September, ab 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Freibad Nessenreben in Weingarten.