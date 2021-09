Hospizdienst informiert über das Thema Hunger und Durst bei Sterbenden

Warum hungert und dürstet ein Sterbender nicht? „Ich kann ihn doch nicht verhungern und verdursten lassen“ – ein Satz, der die Sorge vieler Angehöriger in der letzten Lebensphase eines Familienmitglieds etwas zu versäumen, gut ausdrückt. In einem Vortrag wird darüber gesprochen, wie es sich mit dem Bedürfnis nach Essen und Trinken in der palliativen Phase verhält, welche Vorteile es hat, niemanden zur Nahrungsaufnahme zu zwingen und wie Angehörige dennoch einen Schwerstkranken liebevoll umsorgen können, so dass dieser auch ohne Essen und Trinken Lebensqualität erfahren kann.

Referentin ist Dorothea Baur, die Leitung des Ambulanten Hospizdienstes Weingarten und Diplom-Pädagogin mit Zusatzqualifikation in der palliativen Pflege. Der Vortrag findet am Mittwoch, 22. September, um 19 Uhr im Hospiz Ambulant in der Vogteistraße in Weingarten statt. Teilnehmer müssen sich vorab telefonisch unter der Nummer 0751/18056382 anmelden.