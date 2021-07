Der Ambulante Hospizdienst Weingarten bietet am Mittwoch, 21. Juli, um 15 Uhr einen Spaziergang an. Mit kurzen Ruhe-, Atem- und Denkpausen, kleinen Impulsen, die Körper, Geist und Seele guttun, geht es gemeinsam durch den Wald. Begleitet wird der Spaziergang von Dorothea Baur, Mitarbeiterin des Ambulanten Hospizdienstes Weingarten. Treffpunkt ist das Freibad in Nessenreben.