Hospizdienst bietet Gesprächsangebot für Trauernde

Der Hospizdienst Weingarten bietet verschiedene Gesprächsangebote für trauernde Menschen an. Das Angebot richtet sich unter anderem an Menschen, die einen sterbenden Angehörigen begleiten oder die sich durch die Kontaktbeschränkungen mit ihrer Trauer alleine fühlen. Der Hospizdienst bietet zum einen individuelle Gesprächstermine an. Interessierte können zur Terminvereinbarung anrufen. Auch telefonische Unterstützung ist möglich.

Außerdem werden mehrere Termine in einer kleinen Gruppe angeboten. Es wird jeweils zu Beginn einen Impuls geben und danach Zeit für Gespräche und Zuhören. Hierfür melden sich Teilnehmer an, damit die Gruppe nicht zu groß wird. Kontakt unter den Telefonnummern 0751/18056382 oder 0160/96207277. Gruppentermine gibt es am 23. September, 14.Oktober, 11. November, und 2. Dezember jeweils von 17 bis 18.30 Uhr im Hospiz Ambulant in der Vogteistraße in Weingarten. Begleitet werden die Gruppen durch Dorothea Baur, Mitarbeiterin im ambulanten Hospizdienst Weingarten.