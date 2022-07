Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hospizarbeit und Humor – passt das zusammen? Dass diese auf den ersten Blick unvereinbaren Gegensätze in Verbindung gebracht werden können, das wurde bei der Jubiläumsfeier der ambulanten Hospizbewegung Weingarten – Baienfurt – Baindt – Berg deutlich.

Beim Eintreffen erwartete die etwa hundert Gäste Musik der Bläsergruppe des MV Baienfurt. Der Besuch der Ravensburger Klinikclowns machte deutlich, dass der Verein mit der Feier seines 21-jährigen Bestehens leichte Töne anklingen ließ.

Der Vorsitzende Kurt Brust betonte die Bedeutung des Abschiednehmens für die, die weiterleben, mit einem Zitat von C. Saunders, der Initiatorin der Hospizbewegung: „Was immer in den letzten Stunden geschieht, kann viele Wunden heilen, aber auch in unerträglicher Erinnerung verbleiben.“ Dank und Anerkennung brachten Herr Birnbaum als Gastgeber und Vertreter des Bürgermeisters, Sozialdezernent des Landkreises Herr Friedel und D. Baur zum Ausdruck.

Humor in Krisen, Leid und Trauer, so hatte Martina Kern vom Zentrum für Palliativmedizin am Helios-Klinikum Bonn/Rhein-Sieg ihren Vortrag betitelt, den sie mit Cartoons und Geschichten angereichert hat, die sie meist von Patienten erhalten hatte. Sie betonte, wie wichtig Humor für Menschen sein kann, die Abschied nehmen müssen, wenn Humor bereits in ihrem Leben eine wichtige Kraftquelle gewesen ist. „Die Menschen wünschen sich Lebendiges und Normales im Umgang, keine salbungsvollen Worte und verschreckte Gesichter.“ Doch mahnte sie, dass ein Scherz auch zynisch und verletzend wirken kann, wenn nicht dasselbe Humorverständnis vorhanden ist. Dies auszuloten sei auch ein Risiko, und erfordere Mut. Wenn es jedoch gelingt, „trägt Humor die Seele über Abgründe hinweg“. Manchmal gebe es in der Umgebung Unverständnis, wenn in der hospizlichen Begleitung gelacht wird, jedoch zeigte Kern die wichtigen kommunikativen und psychologischen Funktionen von Humor auf. Humor als „Trotzmacht des Geistes“ und als wichtiges Reaktionsmuster in der Krise, als „lachendes Dennoch“ in einer Grenzsituation, die auch zum Weinen zwingen könnte. Gemeinschaft und Verbindung könne Humor schaffen und Sprachlosigkeit durchbrechen, entkrampfen und „Kurzferien vom sich Betreffen lassen“ ermöglichen. Diese gesunde Psycho-Hygiene benötigen die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.