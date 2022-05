Auf etwa 7500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte in den letzten Wochen in einer Tiefgarage in der Abt-Hyller-Straße hinterlassen haben. Die unbekannten Täter besprühten die Wände großflächig mit Graffiti. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751 / 803 66 66 um Hinweise zu den Tätern.