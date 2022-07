Hochwasserschutz an der Scherzach

Ab Montag, 4. Juli, muss aus terminlichen Gründen eine circa zwei Wochen dauernde Hochwasserschutzmaßnahme an der Scherzach beim Anwesen Scherzachstraße 14 in Weingarten vollzogen werden. Zur Andienung der Baustelle ist im Bereich der Scherzachbrücke bei der Feuerwehr/Scherzachstraße eine Ampelregelung für den Verkehr erforderlich. Diese Ampel und eine bereits vorhandene Ampelanlage einer parallel laufenden Maßnahme werden aufeinander abgestimmt, so dass eventuelle Behinderungen auf ein Minimum reduziert werden. Die Stadt empfiehlt dennoch, den Bereich in den kommenden zwei Wochen nach Möglichkeit zu meiden und zu umfahren.