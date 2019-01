Hochschule Ravensburg-Weingarten wird gefördert

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten erhält eine Fördersumme von 129 450 Euro. Die Förderung zielt darauf ab, sowohl neu berufenen Professorinnen und Professoren erste Erfahrungen bei der Beantragung und Durchführung von kleineren Forschungsvorhaben zu ermöglichen als auch erfahrenen Professorinnen und Professoren die Möglichkeit zu geben, ihre Forschungsschwerpunkte auszuweiten, geht aus der Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg hervor. An den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) soll dadurch sowohl die Forschungsqualität in der Spitze gestärkt als auch die Forschungskompetenzen ausgebaut werden.

Unterstützt wird an der Hochschule Ravensburg-Weingarten ein Projekt, in dem das Assistenzsystem 3D-Trainer für manuelle Verpackungsarbeitsplätze entwickelt wird. Das Assistenzsystem vergleicht laut Pressemitteilung die Handgriffe ausgeführter Arbeitsschritte mit gespeicherten Referenzmodellen und informiert im Falle von Abweichungen. So werden die Mitarbeiter bei der Vermeidung von Fehlern unterstützt, die aufgrund der Vielzahl an Produktvarianten in Klein- und Kleinstserien trotz Barcodes entstehen.

Baden-Württemberg ist laut der Pressemeldung eine der innovativsten Regionen in Europa. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Innovationstärke leisten die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. „Durch ihre Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft intensivieren die Hochschulen den wechselseitigen Technologietransfer – vor allem in die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der jeweiligen Region. So entsteht Innovation. Deshalb fördern wir 15 innovative Projekte mit insgesamt zwei Millionen Euro“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer laut der Pressemitteilung am Mittwoch in Stuttgart. Gerade gemeinsame, auch hochschulübergreifend durchgeführte Projekte stärkten die Forschungs- und Entwicklungskompetenz der Hochschulen maßgeblich.

Die geförderten Projekte in den Bereichen „Ingenieurwissenschaften“, „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ sowie „Biologie, Medizin und Lebenswissenschaften“ werden gemeinsam mit Unternehmen, Verbänden und anderen externen Trägern sowie in Kooperation mit anderen Hochschulen oder universitären Partnern durchgeführt. „Die HAWen in Baden-Württemberg setzen sich in ihren Projekten mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung, nachhaltige Mobilität oder erneuerbare Energien auseinander und leisten einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie zukunftsweisende Ideen entwickeln“, wird Bauer in der Pressemeldung weiter zitiert. Neben dem Projekt in Ravensburg-Weingarten erhalten Projekte in Aalen, Biberach, Esslingen, Furtwangen, Karlsruhe, Konstanz, Pforzheim, Reutlingen und Stuttgart eine Förderung.