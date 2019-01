Hochschule Ravensburg-Weingarten erhält Gelder

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten profitiert von zwei neuen Förderlinien des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg. Dies teilen die Landtagsabgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Für ihr Lehr- und Lernlabor unter dem Titel „TEA-House. Talents – Empowerment – Action“ erhält die Hochschule demnach knapp 300 000 Euro. Aus der „Förderlinie Studienstart“ des Ministeriums fließen nochmals knapp 280 000 Euro für das Projekt „Talentwecker. Eigenaktiv studieren durch projektbezogene Lerngelegenheiten“.

Insgesamt stelle das Ministerium für Orientierungssemester, Tutoren- und Mentoren-Programme sowie innovative Lehr- und Lernformate an den baden-württembergischen Hochschulen in den Jahren 2019 und 2020 nochmals 21,6 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel sei es, die im Vergleich zu anderen Bundesländern ohnehin schon niedrige Studienabbrecher-Quote noch weiter zu senken. „Die Förderprogramme der Wissenschaftsministerin setzen an der richtigen Stelle an. Die traditionell hohe Qualität in Forschung und Lehre und der daraus resultierende gute Ruf unserer Hochschule vor Ort werden durch die Landesmittel nochmals gesteigert“, betonen Lucha und Schuler in ihrer Pressemitteilung.