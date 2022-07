Hochschule Ravensburg-Weingarten als „familiengerecht“ ausgezeichnet

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) ist erneut als familiengerechte Hochschule zertifiziert worden. Das berichtet die Hochschule in einem Presseschreiben.

Mit dieser Auszeichnung kommt zum einen die Anerkennung für bereits umgesetzte Maßnahmen zum Ausdruck. Zum anderen wurden im Zuge der dritten Akkreditierung auch neue Ziele und Maßnahmen definiert, um Studium und Arbeit an der RWU gut mit familiären Aufgaben in Einklang zu bringen.

„Wir haben für die kommenden drei Jahre beispielsweise einen Schwerpunkt auf Pflegeaufgaben gelegt“, berichtet Christine Lauer, Referentin für Gleichstellung an der RWU und treibende Kraft in der Akkreditierungsphase. In den vergangenen Jahren lag der Fokus auf den Bedürfnissen von Mitarbeitenden und Studierenden mit Kindern. So entstand ein sehr gut ausgestattetes Eltern-Kind-Büro, Wickeltische und ein Ruheraum wurden eingerichtet, es gibt einen Leitfaden zu dem Thema Elternzeit und weiter umfangreiche Info-Angebote. Auch die Dienstvereinbarungen Arbeitszeit und Telearbeit wurden im Sinne der familiengerechten Hochschule flexibilisiert.

Dass Mitarbeitende und auch Studierende jedoch zunehmend auch Pflegeaufgaben übernehmen, rückte immer stärker in den Fokus. „So haben wir eine Veranstaltungsreihe zu dem Thema entwickelt“, berichtet Christine Lauer weiter. „Daran, dass bei dem Vortrag zum Thema Demenz über 70 Hochschulangehörige teilgenommen haben, kann man sehen, wie viele Menschen in ihrem familiären Umfeld davon betroffen sind.“