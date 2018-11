Hochschule mit internationaler Frauenpower

Barbara Marques aus Brasilien und Daniel Heimman aus Israel sind die diesjährigen Preisträgerinnen zweier Auszeichnungen, die jährlich im Rahmen des „International Day“ an der Hochschule Ravensburg-Weingarten durch Michael Pfeffer, Prorektor für Forschung, Internationales und Transfer, überreicht werden.

Barbara Marques erhält nach Angaben der Hochschule den mit 1000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Damit werden jährlich ausländische Studenten ausgezeichnet, die sich durch besondere akademische Leistungen sowie bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan haben. Der International Student Award, der mit 500 Euro vom Förderverein der Hochschule Ravensburg-Weingarten gesponsert wird, geht in diesem Jahr an Daniel Heimman aus Israel.

Leben im völlig fremden Land

Eine besondere Leistung ist es laut Mitteilung nicht nur aus akademischer Sicht, was Barbara Marques in den vergangenen sechs Jahren erreicht und bewegt habe. Nach einem dreiwöchigen Besuch in Deutschland 2012 trifft sie die Entscheidung, Deutsch zu lernen und in diesem ihr bis dahin völlig fremden Land leben zu wollen. In Brasilien fängt sie an, Grammatik und Vokabeln zu büffeln. Im Jahr 2013 geht es dann für sechs Monate nach Deutschland. In Kirchheim unter Teck absolviert sie einen Deutsch-Integrationskurs und lebt bei einer deutschen Gastfamilie.

Danach folgen Aufnahmeprüfungen für das zweisemestrige Studienkolleg in Konstanz. Während ihrer Zeit am Bodensee von Oktober 2014 bis Juli 2015 schaut sich die Brasilianerin nach einem Studium um. Trotz einiger Zusagen von anderen Hochschulen und Universitäten zieht es sie nach Weingarten, auch wegen der familiären Atmosphäre. Dort startet sie im Oktober 2015 mit dem Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre und Management“.

Mittlerweile spricht sie Deutsch auf Muttersprachenniveau, lebt in Stuttgart und schreibt im siebten Semester ihre Bachelorarbeit bei der Daimler AG. Genauso ehrgeizig und motiviert wie beim Deutschlernen und ihrem Studium habe sich Barbara Marques auch als Mitglied in der Fachschaft und im Fakultätsrat der Fakultät Technologie und Management sowie als Mitglied der Studienkommission ihres Studiengangs gezrigt, heißt es weiter. Ein Jahr lang sei sie sogar Vorsitzende der Fachschaft gewesen.

Barbara Marques wird mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet, weil sie ein Beispiel gelungener Integration sei, so die Begründung. Mit dem Preisgeld möchte sie den deutschen Führerschein machen, ihr brasilianischer werde nämlich in Deutschland nicht anerkannt, genauso wie ihr Abitur aus Brasilien. Es seien nur zwei der vielen Herausforderungen, mit denen sich die junge Studentin auseinandersetzen müssten. Die nächste Herausforderung sei, einen Job zu finden. Die Brasilianerin möchte erst einmal Berufserfahrungen sammeln, „am liebsten im Schwabenländle, denn Spätzle und Linsen schmecken einfach zu gut“, sagt sie.

Ermutigendes Beispiel für Frauen

Ein ermutigendes Beispiel für Frauen, Ingenieurinnen zu werden und Führungspositionen zu übernehmen, sei Daniel Heimman aus Israel. So steht es in der Begründung für ihre Auszeichnung mit dem International Student Award. Die 25-Jährige kommt aus Tel-Aviv und studiert seit dem Sommersemester 2017 im englischsprachigen Bachelorstudiengang „Electrical Engineering and Information Technology“.

„An der Hochschule in Weingarten gefällt es mir so gut, weil ich mich von Anfang an eingebunden und aufgenommen gefühlt habe“, sagt sie. Vor wenigen Monaten gründete sie die Hochschulinitiative „Rover 2 Mars“ (R2M). Ziel der Gruppe ist es, mit einem selbst entworfenen Marsrover an der University Rover Challenge (URC) in den USA im Sommer 2019 teilzunehmen.

Mit dem International Student Award werden laut der Hochschule ihr Engagement für das R2M-Team, aber auch ihre Idee und der Mut, eine neue studentische Initiative ins Leben zu rufen, gewürdigt. „Inzwischen sind wir 35 Mitglieder aus zehn verschiedenen Ländern und ich möchte mich ganz herzlich bei den anderen Teammitgliedern bedanken für ihre Begeisterung“, freut sich die Studentin aus Israel.

Nach der Preisverleihung konnten dann wie jedes Jahr landestypische Gerichte, zubereitet von den internationalen Studierenden der Hochschule, probiert werden. In diesem Jahr ging die kulinarische Weltreise durch Spanien, Frankreich, Brasilien, USA, Thailand, Bangladesch, Syrien, Indien, Vietnam, China, Nepal, Indonesien und Mexiko.