Hochschule bietet Unterstützung auf Augenhöhe

Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) vernetzt sich in der Unterstützung von Menschen aus dem autistischen Spektrum mit den Autismus-Beauftragten der umliegenden Schulämter. Das teilt die Hochschule in einem Schreiben mit.

Von wem lässt man sich gerne beraten? Am ehesten doch von seinesgleichen, auf Augenhöhe. Das ist einer der Kerngedanken, des Peer- Mentoring-Programms an der RWU, mit dem Menschen aus dem autistischen Spektrum der Weg durchs Studium erleichtert werden soll. Die Beteiligten an der Hochschule trafen sich nun mit den Autismus- Beauftragten der umliegenden Schulämter, um Erfahrungen auszutauschen und Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

„Als Peers bezeichnen wir Personen einer Qualifikationsstufe", sagt Professorin Dr. Silvia Queri, die das Projekt an der RWU leitet und für den Studiengang Angewandte Psychologie verantwortlich ist. Es gibt also kein unter- oder übergeordnetes Verhältnis. Unterstützung kommt nicht von hierarchisch übergeordneten Personen oder gar Institutionen, sondern von Menschen, die in derselben Situation sind, die im selben Hörsaal sitzen, dieselbe Vorlesung hören.