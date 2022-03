Hochschule begrüßt die Studierenden aus dem Ausland

Während der Welcome-Week an der Hochschule Ravensburg-Weingarten wurden 37 internationale Studierende zum Sommersemester 2022 begrüßt.

Selten treffen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) so viele Nationalitäten in einem Raum zusammen. Von Indien bis Kenia und von Brasilien bis Albanien: 48 internationale Studierende und Austauschstudierende aus 20 Ländern wollen in Weingarten zum Sommersemester ihr Studium an der RWU aufnehmen. 37 von ihnen sind bereits in Weingarten angekommen.

Aufregende erste Tage liegen hinter den Neuankömmlingen. Viele von ihnen sind das erste Mal in Deutschland. Während der Welcome Week wurden Fragen rund um Leben und Studieren in Weingarten beantwortet. Es ging vor allem um Organisatorisches, aber auch die schwäbische Kultur konnten die Studierenden hautnah beim traditionellen Spätzle-Essen kennenlernen.

Die meisten internationalen Studierenden kommen aus Indien und Nepal. „Dieses Semester ist erstmals ein Student aus Myanmar an die RWU gekommen“, sagt Ramona Hermann, die mit dem Team vom International Office die Studierenden begleitet. Auch eine Studentin aus Pakistan sei zum ersten Mal im bilingualen Bachelorstudium dabei. Unter den Austauschstudierenden stammen die meisten aus der Türkei, aber auch aus Italien und Tschechien.

Unter den internationalen Vollzeitstudierenden ist der Studiengang Electrical Engineering and Information Technology am beliebtesten, gefolgt von E-Mobility and Green Energy sowie Physical Engineering. Bei den Austauschstudierenden steht der ebenfalls der Studiengang Electrical Engineering and Information Technology an der Spitze.